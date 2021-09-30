Özyiğit: Halkın sağlığı tehlikede

Cemre Peral YANIKER

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) karar ve uygulamalarıyla ilgili”, dün, Yüksek İdari Mahkemesi’ne dava dosyaladı.

Parti’den yapılan açıklamada, davanın “ihalesiz yakıt alımı ile suç işleyen, limit dışı yakıt getirilmesine olanak sağlayarak halkın sağlığını tehlikeye atan, kurumun ve çevrenin geleceğini tehlikeye sokan karar ve uygulamalara ilişkin” açıldığı belirtildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Avukat Boysan Boyra, Mukayyitlik önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Zarar 1 milyon dolara yaklaştı”

Başkan Özyiğit, Kıb -Tek’in bilerek batırılarak özele daha muhtaç hale getirilmek ve özelleştirilmek istendiğini, bunun için de her yolun denendiğini savunarak, “Kıb-Tek özelindeki karar ve uygulamaları ile toplumun sağlığını, kurumunu, çevremizi ve geleceğini tehlikeye atan politikalara dur demek için buradayız” dedi.

İhalesiz alınan yakıtın tonlarca su ve kullanılmış motor yağı içerdiğini, halkın sağlığı tehlikeye atılırken, kurumun da zarara uğratıldığını ileri süren Özyiğit, jeneratörlerde şu an için 450 bin Euro’luk hasar olduğunu, TPİC şirketine kirli yakıttan dolayı kesilmesi gereken 237 bin dolarlık cezanın da kesilmediğini iddia etti.

Özyiğit, “Hükümetin, kuruma ve devlete verdiği maddi zarar 1 milyon dolara yaklaştı” dedi.

Boyra: Karmaşayı önlemek için açılmış bir dava

Avukat Boyra ise, ihale yasasının öngördüğü şartlara işaret ederek, ülkenin Bakanlar Kurulu gibi en önemli kurumlarının bu yasayı dikkate almadan eylemde bulunduklarını öne sürdü.

İhale yasası şartlarına uymadan, doğrudan alım yapılmasının ve kesilmesi gereken cezaların kesilmemesinin bir ihmal olduğunu düşündüklerini belirten Boyra, dava sonucunda da söz konusu uygulamaların ihmal olduğuna karar verilirse, gelecekte de benzer uygulamaların yapılmasının önleneceğine ve bir karmaşanın engelleneceğine inandıklarını kaydetti.

TDP, AKEL’i ziyaret etti

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal, Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetini ziyaret etti.

Açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geçmişte iki toplumun yeniden yakınlaşması adına birçok ortak çalışmada bulundukları, geçmiş aylarda da AKEL Genel Sekreterliğine seçilen Stefanos Stefanu’ya başarı diledi.

Kıbrıs’ta çözüme ulaşarak adanın yeniden birleştirilmesi için de AKEL ile birlikte yıllardır çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özyiğit, son dönemde Kıbrıs konusunda durağan bir döneme girildiğini ve mevcut liderliklerin çözüm niyetinde olmadığını söyledi.

Özyiğit, sürecin ilerlemesi ve müzakerelerin yeniden başlayacak duruma gelebilmesi için Ada’daki tüm çözüm ve barış yanlılarının iş birliğini artırarak liderlere baskı unsuru olmaları gerektiğini de kaydetti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise konuşmasında, TDP heyeti ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüme destek belirtti.