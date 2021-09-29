‘İşlem’ sayısı bilinmiyor

Suna ERDEN

Aşı olmayan bazı kişileri çift doz yaptırmış gibi sisteme kaydederek AdaPass almalarını sağlayan Cemaliye Mutlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı bilgi sistemi AdaPass'ın kayıt işlemlerini yürüten şirkette çalışan zanlının 2021 yılı Şubat-Eylül ayları arasında bazı şahısları aşı sertifika programına kaydettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 12 gündür tutuklu olan zanlının yargılanmak üzere teminata bağlanması talep edildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Mutlu’nun 2021 yılı Şubat ve Eylül ayları arasında para karşılığında aşı olmamış kişileri AdaPass sistemine kaydettiğini söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine zanlının 17 Eylül’de tutuklandığını, evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021, 11:59