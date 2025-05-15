Rumların istediği oldu

Avrupa Komisyonu, eski Avrupa Komisyon üyelerinden Johannes Hahn'ı Kıbrıs için Özel Temsilci olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada; Hahn’ın görevinde Başkan von der Leyen'e bağlı olarak çalışacağı ve Birleşmiş Milletler Çerçevesi kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile iş birliği içinde uzlaşma sürecine katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu görevlendirme, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve AB'nin ilkeleri, değerleri ve mevzuatı doğrultusunda işlevsel, uygulanabilir ve kapsamlı bir çözümün sağlanması amacıyla Komisyon'un Kıbrıs'ın yeniden birleşme sürecine yönelik taahhüdünü vurguluyor.” denildi.

Özel Temsilci’nin, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasına zemin hazırlamak amacıyla güven tesis edeceği ve diğer yollarla tüm ilgili paydaşlar ve muhataplarla yakın ilişkiler kuracağı vurgulandı.

Tatar: Tek taraflı bir girişim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasına ilişkin “AB bizim rızamızı almadan herhangi bir sürece dahil olamaz.” dedi.

Tatar’ın Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasına ilişkin açıklaması şöyle:

“Avrupa Birliği Komisyonu’nun yaptığı Kıbrıs Özel Temsilcisi ataması, Ada’daki siyasi gerçekleri ve hassas dengeleri görmezden gelen, tek taraflı bir girişimdir.

AB Komisyonu, Johannes Hahn’ı Kıbrıs sorununa uzlaşı arayışına katkı koymak amacıyla atadığını söylüyor. Ancak atama açıklamasındaki ifadeler, Rum tarafının tüketilmiş federasyon tezine yeniden zemin hazırlama ve bu söylemi güçlendirme amacını açıkça ortaya koymaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin gayriresmi Cenevre toplantısının ardından başlayan ve kendisinin de ‘yeni atmosfer’ olarak nitelediği diyalog süreci, Ada’daki iki taraf arasındaki hassas dengeleri gözeterek yürütülmektedir. Ancak AB’nin, Rum tarafının baskılarına boyun eğerek yaptığı bu tek taraflı atama, bu yeni atmosferde oluşan diyalog zeminine katkı koymak yerine, Rum liderliğinin uzlaşmaz ve dayatmacı siyasetini örtme işlevi görmektedir.”

Hristodulidis memnun kaldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Avrupa Komisyonu’nun Johannes Hahn’ı Kıbrıs Özel Temsilcisi atama kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Rum Haber Ajansı’na (KİPE) göre; yazılı açıklama yapan Hristodulidis, Komisyon’un kararının çok önemli olduğunu kaydetti ve kararı “AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasında baş rol oynama kararlılığının göstergesi” olarak niteledi.

Hristodulidis “Atama kararını gündeme getiren belirleyici rolü ve istikrarlı iş birliği” için Avrupa Komisyonu Başkanı’na teşekkür etti. “AB’nin bu adımının, komplike jeopolitik şartlarda atıldığına” işaret eden Hristodulidis bu kararın “AB’nin, Kıbrıs sorununun Avrupa müktesebatına, temel ilke ve değerlerine dayalı çözümüne verdiği önemi vurguladığı” görüşünü ortaya koydu.

