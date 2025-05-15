45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyon sonucu bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Libya uyruklu Abdallah Hassan, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Şemet; 2 Mayıs saat 15.00 sıralarında, Yenişehir Bölgesi’nde bir apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde, uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 15.15’te konu yere gidilerek yapılan kontrolde, vakumlanmış 3 poşet içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin tespit edildiğini ve pusu görevine başlandığını anımsattı.

Zanlı Abdallah Hassan’ın saat 15.55’te konu yere geldiğini ve etrafını kontrol ettikten sonra konu uyuşturucu maddeleri alıp çıktığı esnada suçüstü yakalandığını hatırlatan polis; vakumlanmış poşetler içerisinde toplamda bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; ülkemizde hiçbir yasal statüsü bulunmayan ve serbest kalması halinde kaçması kuvvetle muhtemel olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının 45 günü geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

