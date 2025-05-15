Veliler isyan etti

Hüseyin ÇİÇEK

Yeni Erenköy’de dün öğle saatlerinde meydana gelen otobüs kazası yürekleri ağızlara getirdi. Öğrencileri taşıyan 32 yaşındaki Yahya Güngör, yönetimindeki TET 123 plakalı otobüs ile okuldan hareket ettikten kısa bir süre sonra yoldan çıkarak devrildi. Otobüsten savrulan ve ölümle yüzleşen öğrenciler bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza haberini alır almaz olay yerine koşan aileler yaşananlara isyan etti. Polis; kazanın sürücü hatasından mı, frenlerin tutmamasından dolayı mı meydana geldiği konusunda net bir bilgi vermezken, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kaza detaylarının Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Sağlık ve Eğitim Bakanları da Gazimağusa hastanesine giderek yaralı gençlerle görüşürken, hastane dışında bekleyen ailelerin zaman zaman polisle gerilim yaşadığı gözlemlendi.

Yoldan çıkıp devrildi

Polis Basın Subayığından yapılan açıklamaya göre; kaza dün 13.00 sıralarında, Yeni Erenköy Lisesi'nin doğu kısmında bulunan tali yol üzerinde meydana geldi.

Yeni Erenköy-Dipkarpaz seferini yapan Yahya Güngör, yönetimindeki TET 123 plakalı otobüs ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yoldan çıkıp devrildi.

Kaza sonucu yaralanan otobüs şoförü ile toplam 28 öğrenci ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Daha sonra 7 öğrenci ileri tetkik için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hastane önünde gerginlik yaşandı

Kazanın duyulmasının ardından otobüste bulunan öğrenci aileleri, yaralıların sevk edildiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne akın etti.

Ailelerin endişeli bekleyişi, hastaneye giden Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini görünce gerginliğe dönüştü.

Bakanlık yetkilileri ile öğrenci yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine polis devreye girdi. Ancak polis müdahalesi tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Bu kez de öfkeli aileler ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğin kontrolden çıkmasıyla hastaneye takviye polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı öğrencilerin tedavisi sürerken, acil servis önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Devlet erkanı hastanede yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu hastaneye giderek, yaralıları ziyaret etti. Sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yeni Erenköy'deki kazanın Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğünü ve tedbirlerin konuşulduğunu söyledi.

Konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanacağını da sözlerine ekleyen Erhan Arıklı, kazada yaralanan çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini de iletti.