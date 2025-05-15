Kaçma ihtimali dikkate alındı

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken hem üzerinde hem de aracında uyuşturucu bulunan 45 yaşındaki Hasan Kılıç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Zanlının serbest yargılanması halinde kaçacağına dair ihbar alındığını belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi. Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yürüten polis; 3 Mayıs 2025 tarihinde zanlının Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını söyledi.

Polis; aynı gün saat 15.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde bir ekip tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde yapılan kontrolde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının kullanımımdaki VL 521 plakalı araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri, 72 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti. Polis; aracın el freni orta bölümü ile şoför koltuğu altında toplam 6 gram kokain bulunduğunu söyledi.

Uyuşturucuyu güneyden getirdi

Polis; ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan naylon parçası, porselen tabak, pipet, banka kartı ve aracın şoför kapı iç cebinde elektronik terazi bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığın, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek tutuklama emri alındığını kaydetti. Polis; yapılan soruşturmada zanlının Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan uyuşturucuları aldığını, bir miktar içtiğini, geriye kalan kısmının güneydeki şahsın yönlendirmesiyle kuzeyde bazı noktalara bırakmak üzere ithal ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis; zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini, KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ifade etti. Zanlının yurt dışıyla bağlantıları olduğunu, ayrıca serbest kalması halinde kaçacağına dair ihbar aldıklarını kaydeden polis, bir geliri ve işi olmadığını da belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

