Kimse memnun değil

Ömer KADİROĞLU

Girne’de her Çarşamba günü kurulan açık pazarda dün bazı ürünlerin fiyatında düşüş, bazılarında artış olurken, bazı ürünlerin fiyatı ise aynı kaldı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların yüksek oluşundan şikayetçi olurken, esnaf girdi maliyetlerinin artmasından dert yandı.

Ne dediler..?

Mustafa Bayur (Esnaf)

“Geçmiş yıllara kıyasla satışlarda çok fark vardır. Her köşeye bir market açıldı ve pazar yerleri dibe vurmaya başladı. Vatandaş fiyatlardan şikayet ediyor ancak günümüz şartlarına göre normaldir. Üretim maliyetleri ve giderler arttıkça meyve ve sebzenin fiyatları da artıyor.”

İsmail Altan (Esnaf)

“Eskisi gibi yüklü olmasa da yine de bir şeyler satabiliyoruz. Yabancı müşteriler de var yerli müşteriler de ancak insanların aldığı ürün miktarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Üretim maliyetleri arttığı için meyve ve sebze fiyatları da yükseliyor. Bu fiyatlarla ilgili beklentimiz üreticiyi desteklemeleri ve bu fiyatların hem aşağıya düşürülmesi hem de piyasanın denetlenmesi gerekiyor.”

Baki Çınar

“Pazar yerinden alışverişe geldik ancak fiyatlar çok yüksek ve bizleri olumsuz etkiliyor. Eskiden kasalarla çuvallarla aldığımız ürünleri fiyatlarından dolayı şimdilerde taneyle alıyoruz. Bir emekli maaşıyla da istediğimiz her şeyi alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu fiyatlarla ilgili çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet Kafalı

“Pazardan sebze ağırlıklı alışveriş yaptım ancak fiyatlar çok yüksek.

Pazar yerinde bile bir tezgahtan diğer tezgaha ürünlerin fiyatları değişiyor. Eskiden pazara geldiğimizde fiyatlarına bakmadan çantaları doldurur tüm ihtiyaçlarımızı alırdık ancak şu anda en ucuzunu arıyoruz ve az sayıda alıyoruz. Pazarın çekiciliği kalmadı. Yetkililerden beklentimiz fiyatların düşmesi için çalışmalar ve denetimler yapmalarıdır.”

Aycan Gümüşdağ

“Pazar yerinden alışverişe geldim ancak fiyatlar bazıları daha ucuz bazıları marketlere göre daha pahalıdır. Bu fiyatlar aile bütçemizi sarsmaktadır. Ayın 15’inde maaş bitiyor ve çok zorlanıyoruz. Piyasada çok büyük bir dengesizlik var ve herkes kafasına göre fiyat veriyor. Eskiden pazara geldiğimiz zaman ihtiyaçlarımızın tümünü alıyorduk ancak şimdilerde ucuzunu arıyor az miktarda alıyoruz.”

Mehmet Salih Kargı

“Pazar yerinden kereviz, patates, salatalık aldım. Bazı fiyatlar düşüyor bazı fiyatlar da çok yükseliyor. Yeni çıkan meyve ve sebze fiyatları çok uçuktur. Bundan bir ay önce 160 TL olan salatalık bugün 20 lira. Halk bu fiyatlar karşısında alım güçlerini yitiriyor. Bu fiyatlara devlet bir sınır getirmesi lazım ki piyasayı kontrol altında tutabilsin.”

Serhat Çaylı

“Pazar yerinden alışveriş yapıyorum fiyatlar bence geçen Çarşamba’ya göre bu Çarşamba sanki daha uygun gibi görünüyor. Fiyatlar karşısında birçok vatandaş alışveriş yapamıyor ve bu durumun önlenmesi için yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor.”

Hasan Karakelle

“Geçmişte 500 liraya pazardan alışveriş yaparken bugün pazardan tüm ihtiyaçlarımızı alacak olsak pazara 5 bin lira bırakmamız gerekiyor. Yetkililerden beklentimiz fiyatlarla ilgili çalışmalar yapmalarıdır çünkü pazarla market arasında bir veya iki lira fark ediyor.”

07-05-2024 14-05-2025

Asma yaprağı 800 TL 700 TL

Kiraz 500 TL (500 Gr) 300 TL (600 gr)

Börülce 350 TL 350 TL

Şeftali 240 TL 200 TL

Nektarin 240 TL 200 TL

Kayısı 230 TL 170 TL

Can erik 230 TL 200 TL

Acı biber 200 TL 80 TL

Çilek 150 TL 150 TL

Fasulye 150 TL 180 TL

Kivi 150 TL 100 TL

Kavun 130 TL 120 TL

Domates 100 TL 100 TL

Elma 100 TL 65 TL

Mantar 140 TL 200 TL

Bezelye 120 TL 100 TL

Havuç 50 TL 50 TL

Mor sarma 50 TL (Tanesi) 50 TL (Tanesi)

Soğan 45 TL 40 TL

Kereviz 40 TL 40 TL

Portakal 40 TL 40 TL

Kabak 30 TL 30 TL

Salatalık 20 TL 20 TL

Avokado tane 50 TL 50 TL