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Kimse memnun değil

Çarşamba pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların yüksek oluşundan, esnaf ise maliyetlerden dert yandı

Kimse memnun değil
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Ömer KADİROĞLU

Girne’de her Çarşamba günü kurulan açık pazarda dün bazı ürünlerin fiyatında düşüş, bazılarında artış olurken, bazı ürünlerin fiyatı ise aynı kaldı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların yüksek oluşundan şikayetçi olurken, esnaf girdi maliyetlerinin artmasından dert yandı.

Ne dediler..?

               

Mustafa Bayur (Esnaf)

“Geçmiş yıllara kıyasla satışlarda çok fark vardır. Her köşeye bir market açıldı ve pazar yerleri dibe vurmaya başladı. Vatandaş fiyatlardan şikayet ediyor ancak günümüz şartlarına göre normaldir. Üretim maliyetleri ve giderler arttıkça meyve ve sebzenin fiyatları da artıyor.”

İsmail Altan (Esnaf)

“Eskisi gibi yüklü olmasa da yine de bir şeyler satabiliyoruz. Yabancı müşteriler de var yerli müşteriler de ancak insanların aldığı ürün miktarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Üretim maliyetleri arttığı için meyve ve sebze fiyatları da yükseliyor. Bu fiyatlarla ilgili beklentimiz üreticiyi desteklemeleri ve bu fiyatların hem aşağıya düşürülmesi hem de piyasanın denetlenmesi gerekiyor.”

Baki Çınar

“Pazar yerinden alışverişe geldik ancak fiyatlar çok yüksek ve bizleri olumsuz etkiliyor. Eskiden kasalarla çuvallarla aldığımız ürünleri fiyatlarından dolayı şimdilerde taneyle alıyoruz. Bir emekli maaşıyla da istediğimiz her şeyi alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu fiyatlarla ilgili çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet Kafalı

“Pazardan sebze ağırlıklı alışveriş yaptım ancak fiyatlar çok yüksek.

Pazar yerinde bile bir tezgahtan diğer tezgaha ürünlerin fiyatları değişiyor. Eskiden pazara geldiğimizde fiyatlarına bakmadan çantaları doldurur tüm ihtiyaçlarımızı alırdık ancak şu anda en ucuzunu arıyoruz ve az sayıda alıyoruz. Pazarın çekiciliği kalmadı. Yetkililerden beklentimiz fiyatların düşmesi için çalışmalar ve denetimler yapmalarıdır.”

Aycan Gümüşdağ

“Pazar yerinden alışverişe geldim ancak fiyatlar bazıları daha ucuz bazıları marketlere göre daha pahalıdır. Bu fiyatlar aile bütçemizi sarsmaktadır. Ayın 15’inde maaş bitiyor ve çok zorlanıyoruz. Piyasada çok büyük bir dengesizlik var ve herkes kafasına göre fiyat veriyor. Eskiden pazara geldiğimiz zaman ihtiyaçlarımızın tümünü alıyorduk ancak şimdilerde ucuzunu arıyor az miktarda alıyoruz.”

Mehmet Salih Kargı

“Pazar yerinden kereviz, patates, salatalık aldım. Bazı fiyatlar düşüyor bazı fiyatlar da çok yükseliyor. Yeni çıkan meyve ve sebze fiyatları çok uçuktur. Bundan bir ay önce 160 TL olan salatalık bugün 20 lira. Halk bu fiyatlar karşısında alım güçlerini yitiriyor. Bu fiyatlara devlet bir sınır getirmesi lazım ki piyasayı kontrol altında tutabilsin.”

Serhat Çaylı

“Pazar yerinden alışveriş yapıyorum fiyatlar bence geçen Çarşamba’ya göre bu Çarşamba sanki daha uygun gibi görünüyor. Fiyatlar karşısında birçok vatandaş alışveriş yapamıyor ve bu durumun önlenmesi için yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor.”

Hasan Karakelle

“Geçmişte 500 liraya pazardan alışveriş yaparken bugün pazardan tüm ihtiyaçlarımızı alacak olsak pazara 5 bin lira bırakmamız gerekiyor. Yetkililerden beklentimiz fiyatlarla ilgili çalışmalar yapmalarıdır çünkü pazarla market arasında bir veya iki lira fark ediyor.”

                                               07-05-2024                                                         14-05-2025        

Asma yaprağı                     800 TL                                                                  700 TL

Kiraz                                      500 TL (500 Gr)                                                300 TL (600 gr)                

Börülce                                350 TL                                                                  350 TL

Şeftali                                   240 TL                                                                  200 TL

Nektarin                              240 TL                                                                  200 TL

Kayısı                                    230 TL                                                                  170 TL

Can erik                               230 TL                                                                  200 TL

Acı biber                              200 TL                                                                  80 TL

Çilek                                      150 TL                                                                  150 TL

Fasulye                                150 TL                                                                  180 TL

Kivi                                        150 TL                                                                  100 TL

Kavun                                   130 TL                                                                120 TL

Domates                             100 TL                                                                  100 TL

Elma                                     100 TL                                                                  65 TL

Mantar                                140 TL                                                                  200 TL

Bezelye                                120 TL                                                                  100 TL

Havuç                                   50 TL                                                                    50 TL

Mor sarma                         50 TL (Tanesi)                                                   50 TL (Tanesi)

Soğan                                   45 TL                                                                    40 TL

Kereviz                                 40 TL                                                                    40 TL

Portakal                               40 TL                                                                    40 TL

Kabak                                   30 TL                                                                    30 TL

Salatalık                               20 TL                                                                    20 TL

Avokado tane                    50 TL                                                                    50 TL

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