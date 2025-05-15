Tümü deport edilecek

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından Serhatköy’de yakalanan Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Gizli ittifak” suçundan yargılanan sanıklar 2’şer ay hapse mahkum edildi. Kararda sanıkların hayatlarını kurtaracaklarını düşündükleri için yasal giriş yapamadıkları Güney Kıbrıs’a yasa dışı gitmeye kalkıştıkları ifade edildi.

Kararı okuyan yargıç; 22 Mart 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Serhatköy'de devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen sanıkların güneye kaçak geçmeye çalıştıklarını söyledi. Yargıç; sanıkların ifadelerinde kendilerini yasa dışı yollardan güneye geçirmeleri konusunda kimliği henüz tespit edilemeyen meçhul bir kişi ile 800 Euro’ya anlaştıklarını söylediklerini açıkladı. Sanıkların soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde cezaevine gönderildiğini kaydeden yargıç; işlenen suçun ağır ve ciddi olduğunu, kamuyu yakından ilgilendirdiğini söyledi. Yargıç; sanıkları, yargılandıkları gizli ittifak davasından suçlu bulduklarını belirtti. Sanıkların hayatlarını kurtarmak amacıyla yasal girişleri olmayan Güney Kıbrıs’a yasa dışı şekilde gitmeye kalkıştıklarını dile getiren yargıç, bu tür suçların kamu yararına zarar verdiğini belirtti. Yargıç; tüm olgular ışığında sanıkları 2’şer ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

