Ülkede kaçak yaşam süren Kennedy Chigozie Onyeji, Narkotik polisinin Lefkoşa’da bir evde yaptığı arama esnasında tespit edildi.
Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün ek tutuklama emri alındı.
Polis; 13 Mayıs 2025 tarihinde Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan kontrolde Kennedy Chigozie Onyeji'nin tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 18 Ekim 2022 tarihinden beri bin 121 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.
Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Polis; zanlının kaçak yaşam sürdüğü zaman diliminde nerede ve ne şekilde ikamet ettiğini ve herhangi bir suç işleyip işlemediğini araştıracaklarını kaydetti.
Polis; ayrıca ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi onayladı.
3 yıl gizlendi
KKTC’de bin 121 gün kaçak yaşam süren Kennedy, Narkotik polisinin operasyonu esnasında tespit edildi
Ülkede kaçak yaşam süren Kennedy Chigozie Onyeji, Narkotik polisinin Lefkoşa’da bir evde yaptığı arama esnasında tespit edildi.
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