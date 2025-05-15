3 yıl gizlendi

Ülkede kaçak yaşam süren Kennedy Chigozie Onyeji, Narkotik polisinin Lefkoşa’da bir evde yaptığı arama esnasında tespit edildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün ek tutuklama emri alındı.

Polis; 13 Mayıs 2025 tarihinde Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan kontrolde Kennedy Chigozie Onyeji'nin tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 18 Ekim 2022 tarihinden beri bin 121 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis; zanlının kaçak yaşam sürdüğü zaman diliminde nerede ve ne şekilde ikamet ettiğini ve herhangi bir suç işleyip işlemediğini araştıracaklarını kaydetti.

Polis; ayrıca ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

