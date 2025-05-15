Lefkoşa’da trafikte zikzak çizerek ilerleyen sürücü Osman Üstüngel’in 239 miligram alkollü olduğu anlaşıldı. Yeni yasa gereği zanlı, herhangi bir ceza-i işlem uygulanmadan mahkemeye sevk edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı ileride yargılanmak üzere teminata bağlanırken, davaları görülünceye kadar ehliyetine el konuldu. Geride bıraktığımız Nisan ayında yürürlüğe giren yeni yasaya göre; 150 miligram ve üzerinde alkollü bir şekilde tespit edilen şahısların mahkemeye sevki öngörülüyor.

Duruşmada olguları aktaran polis; 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.00’te Lefkoşa' da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriyede bulunan trafik ekiplerinin önünde seyreden ve yol içerisinde zikzak çizen RK 651 plakalı aracın kontrol için durdurulduğunu söyledi. Polis memuru; yapılan kontrolde araç sürücüsünün hal ve hareketlerinin düzgün olmayıp nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine soru sorulduğunu ve "içtim" dediğini aktardı. Polis; araç sürücüsüne saat 23.25'te yapılan ilk ölçümde nefesinde 251 miligram alkol olduğunu, 10 dakika sonra saat 23.35’te yapılan ikinci ve son ölçümde ise nefesinde 239 miligram alkollü olduğunu tespit ettiklerini, yasal ihtar tahtında suçunu bildirdikten sonra Merkez karakol hücrelerine yerleştirdiklerini söyledi. Polis; aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç; ayrıca davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetine el koydu.

