Bıçaklar konuştu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de önceki gün meydana gelen bıçaklama olayının ardından, dün de Gazimağusa karıştı. Üniversite kampüsü yakınlarında, Seyit Mervan Alay, Rohad Özbek, Orhan Erden, Can Ortaç, Azad Ortaç, Ali Giliyev, Muhammed Çilingül, İsmail Kaplan, Yusuf Kaplan ve Doğan Edep isimli 10 genç bir birine girdi. Bıçakların konuştuğu kavgada Yusuf Kaplan ile Doğan Edep hafif şekilde yaralandı. Polis; zanlıları geniş güvenlik önlemleri altında Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne getirdi. Zanlıların büyük bir kısmı cezaevi aracıyla mahkemeye getirildi.

Birbirlerine girdiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; zanlıların 13 Mayıs saat 23.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde iki grup halinde aralarındaki husumet nedeniyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında Yusuf Kaplan ile Doğan Edep’in, zanlılardan henüz tespit edilemeyen bir veya bir kaçı tarafından, vücudunun muhtelif bölgelerinden hafif bıçak yaraları aldığını açıkladı.

Polis memuru, bölgedeki işyerlerinin kamera kayıtlarının titizlikle incelendiğini ve zanlıların kısa sürede yakalandığını belirtti. Polis, olaya karışan diğer zanlıların tespiti için de araştırmalarının sürdüğünü ifade etti. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

