Salatalık zam şampiyonu

Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında temel ihtiyaç malzemeleri de dahil olmak üzere birçok üründe yüksek fiyat artışları oldu.

Haravgi gazetesi; Tüketicileri Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Haberde, en yüksek artışın yüzde 165 ile salatalık, yüzde 92’yle taze patates, yüzde 36’yla domates, yüzde 75 ile taze balık ve diğer taze sebzelerde gerçekleştiği belirtilirken, süt ürünlerinde yüzde 10, donmuş gıdalarda yüzde 17, kuru bakliyatta yüzde 13 gibi yüksek artışlar gözlemlendiği de ifade edildi.

Haberde ayrıca, artış gözlenen diğer ürünlere de ayrıntısıyla yer verildi.