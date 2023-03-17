Güney Kıbrıs’ta dün uyuşturucu operasyonu için harekete geçen Rum Narkotik ekipleri Limasol’da bir depoya baskın düzenledi. Ancak uyuşturucu yerine izinsiz temin edilen 300 bin havai fişek ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; narkotik ekipleri aldığı ihbar üzerine dün saat 15.00 sıralarında Limasol’da bir depoya baskın düzenledi. Yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapılacağına dair ihbar üzerine harekete geçen polis, depoda bulunan kargo konteynerine gizlenen yaklaşık 300 bin yasadışı havai fişek ele geçirdi. Operasyon sonucu ikisi 24, biri 26 yaşında 3 erkek şahıs gözaltına alındı. Polis, depoda bulunan havai fişeklere el koyarken, 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlıların izinsiz havai fişek ithal etme suçundan mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

