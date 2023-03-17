100 bin lira ödedi

Ercan- Gaziköy anayolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Ümit Ilgan dün üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı 100 bin TL nakit teminat şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı. Zanlıdan alınan kan örneğinin sonucunun çıktığı ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 7 Mart 2023 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Ercan-Gaziköy anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı. Polis memuru, Ümit Ilgan’ın yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçtiğini söyledi. Polis, sürücünün o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan Topkayalı’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Analiz sonucu belli oldu; kan örneği temiz çıktı

Polis, araç sürücüsü Ümit Ilgan’dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, kan örneği sonucunun çıktığını ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Zanlının 7 Mart tarihinden beri tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kişinin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.