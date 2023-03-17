Parmakları kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda yaşanan kavganın ardından bir kişi tutuklandı.

Öğrenci yurdunda tartıştığı iş arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Tayfun Özmen dün mahkemeye çıkarıldı. Arkadaşının 3 parmağını kurmakla suçlanan zanlı iddiaları kabul etmezken, polis olguları aktardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, zanlının, 16 Mart’ta saat 01.00 sıralarında, bir öğrenci yurdu avlusunda tartıştığı iş arkadaşına yumruk atarak yere düşmesine ve sol elinin 3 parmağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis memuru, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal statüye sahip olan zanlının darp ve vahim zarar suçlarından yargılanabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise aleyhine getirilen darp suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.