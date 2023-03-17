Alkollü ve hızlıydı

Trafik kazalarının ardı arkası kesilmezken, Girne’de sabah 04.00’te direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü markete girdi, Lefkoşa’da ise iki yaya araç çarpması sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında, Uğur Zeytin, (E-38) yönetimindeki CH 878 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerindeki yaya geçinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ayça Bahşiş’e (K-16) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ayça Bahşiş’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Arda Güleç de yaralandı

Lefkoşa’da yaşanan ikinci kazada ise Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre; saat 13.00 sıralarında, Hatice Kartal (K-45), yönetimindeki KU 645 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Arda Güleç’e (E-23) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Arda Güleç’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan Girne’de kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 250 miligram alkollü içki tesiri altındaki 31 yaşındaki sürücü Hamlet Nkwenyı Wambong (E) dün sabah saat 04.00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde seyrederken yönetimindeki JG 454 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Wambong’un aracı bir marketin park yerinde duran JM 381 plakalı araca çarptı, söz konusu araç da marketin önündeki buzluk ve raflara vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken JG 454 plakalı araç sürücüsü Wambong tutuklandı.