Ağır suç işledi

Lefke’ye bağlı Bademliköy’de, 24 mülteciyi Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalanan Ahmet Güzelaydın hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 4 yıl hapse mahkum edildi. Karada insan kaçakçılığı suçunun hem göçmenlere hem de topluma zarar verdiği belirtildi. İnsan kaçakçılarının ülkelerindeki zor şartlardan kurtulmak isteyen kişileri istismar ederek, umut vaat edip kazanç sağladıkları belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın 1 Ağustos 2022 tarihinde 24 mülteciyi yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştığını ve bu nedenle insan kaçakçılığı suçundan yargılandığını belirtti.

Soytaç, insan kaçakçılığı suçu nedeniyle göçmenlerin yaşam haklarının ve vücut bütünlüklerinin tehlikeye girdiğini belirtti. Yargıç Soytaç, “Bu suçun işlenmesi sırasında göçmenlerin yaralanması veya ölmesi gibi sonuçların doğması durumunda göçmenlerin yaşam hakkı son bulabileceği gibi vücut bütünlükleri de zarar görebilecektir. Bir başka ifade ile bu suça konu kişiler bu suçlar bakımından suçun mağduru konumundadırlar” dedi.

Soytaç, insan kaçakçılığı suçu yasal düzenlemelerin de ihlal edildiğini ifade etti. Yargıç, bu durumun kamu yararını zedelediğini belirtti. Yargıç Murat Soytaç, “İnsan kaçakçıları göçmen kişilerin ülkelerinden bir an önce kaçma güdüsünden faydalanarak haksız kazanç elde etmektedirler. Bu bağlamda, insan kaçakçılığı suçu ile kamu düzeni ve kamu güvenliği zarara uğramaktadır. Göçmenlerin içinde bulundukları zor durum dolayısı ile yüksek miktarda ödemeye razı olan insanların bu suçtan mağdur edilmeleri çok ciddi bir durumdur” açıklamasına bulundu.

Yargıç Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.