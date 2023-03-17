Nerede bu insanlar?

Suna ERDEN

Turizm Bakanlığı’nın resmi istatistiklerine göre; Ercan Havaalanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Afrikalıların sayısında dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Çoğunluğu Nijeryalı olmak üzere 2021 yılında ülkeye gelen Afrikalıların sayısı 39 bin 29 iken, bu rakam 2022’de 58 bin 480’e yükseldi.

Herhangi bir üniversiteye kayıt yaptıktan sonra değişik iş kollarında çalışmaya başlayan Afrika kökenli ‘ziyaretçilerin’ uyuşturucu, şiddet ve hırsızlık gibi suçlarda ilk sıraya yerleşmesi dikkat çekiyor. Bazı bölgelerde iki kişinin kiraladığı apartman dairelerinde yaşayanların sayısını da kimse bilmiyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre özellikle uyuşturucu suçlarında polisin müdahalesine şiddetle karşılık veriliyor ve herhangi bir ihbar durumunda belirtilen adrese özel kuvvet eşliğinde gidiliyor.

Hamitköy’de olay

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde dün sabah 03.00 raddelerinde meydana gelen bir olay ise vatandaşları isyan noktasına getirdi. Üç Nijeryalı kadının kirasında bulunan daireden yüksek sesler gelince polise ‘fuhuş ve uyuşturucu’ uyarısı yapan vatandaşlar, aylardan beri uyku uyuyamaz duruma geldiklerini söyledi.

Polisin baskın yaptığı daireden 3 kişi yerine 50’den fazla Nijeryalının çıktığı görüldü. Olay yerine giden 3 kişilik polis ekibinin, 50’den fazla Nijeryalı’yı toplamakta zorlandığı görüldü.

Diyalog’a konuşan bir bölge sakini “Aylardır hepimiz perişan haldeyiz. Uyku uyuyamaz duruma geldik ve şikayetlerimize çoğu kez karşılık alamadık. Küçük bir daireden 50’den fazla kişi çıkıyorsa burada ne tür işlerin döndüğünü anlamak zor değildir. Devletimiz bu konuya ciddiyetle eğilmeli ve çözüm üretmelidir” dedi.

Bölge sakini “inanın bu durum karşısında ülkeyi terk etmeyi düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 01:55