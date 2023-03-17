İki tutuklu var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 51 adet uyuşturucu hap, MDMA türü toz, 3 gram hintkeneviri ve üzerinde madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Nijerya uyruklu Evangeline İkpechukwu ve Widson Obioma tutuklandı. Haklarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada alınan ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini ve uyuşturucu maddeleri ele geçirdiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 15 Mart 2023 tarihinde, Evangeline İkpechukwu ve Widson Obioma’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ifade etti. Polis, aynı gün harekete geçtiklerini, zanlıları ikametgahları önünde tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, zanlıların, ekipleri görünce kaçmaya başladıklarını ancak kısa sürede yakaladıklarını anlattı. Polis memuru Hüseyin Özdesoy, yapılan üst aramasında, zanlı Evangeline İkpechukwu’nun montunun sol cebinde, plastik kutu içerisinde 54 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların evinde yapılan arama sonucunda ise yatak odasında masa üzerinde 3 gram hintkeneviri, yaklaşık 250 miligram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz

madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak

emare olarak alındığını belirtti.

Toz madde ve diğer uyuşturucular analiz edilecek

Ele geçirilen hap, hintkeneviri ve toz maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, suçla bağlantılı bir şahsın arandığını da açıkladı.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.