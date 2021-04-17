Sampson’un kızı Mina tehditler aldığını iddia etti

Sampson’un kızı Mina “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi yüzünden tehditler aldığını iddia etti

EOKA-B terör örgütü liderlerinden Nikos Sampson’un kızı, DİSİ milletvekili adayı Mina Sampson, TRT’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi sebebiyle tehditler aldığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Mina Sampson konuya ilişkin açıklamasında, sosyal medya hesaplarına, elektronik posta adresine ve “hatta” cep telefonuna 800’ün üzerinde tehdit mesajı aldığını öne sürdü.

Hatta mesajların birinde askerde olan oğlunun fotoğrafının Türk bayraklarıyla donatıldığı ve “Yeşil Hat’ta görev yaptığını biliyoruz” denildiğini savunan Sampson, Rum polisine şikayette bulunduğunu vurguladı.

Rum hükümetinin, “tarihi çarpıdan söz konusu dizi hakkında hiçbir girişimde bulunmadığını” da ifade eden Sampson, “Yarın bir gün sınır kapıları açıldığında birileri buraya gelebilir. O zaman ne olacak? Dışarı çıkmaya korkacağız. Ben de çözüm istiyorum ancak soyadım yüzünden bu zorbalık ve tehditlerle karşı karşıya kalıyorum” şeklinde konuştu.



