Eğitici ve eğlenceli

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Atatürk Kreş ve Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, sınıf içi etkinliklerde hem öğrendi hem de eğlendi. Arılar Sınıfı’nda ilkbahar mevsimi konusu işlendi. Öğrencilerle ilkbahar mevsiminin özellikleri hakkında sohbet edildi. Mevsimsel değişiklikler, doğada yaşanan yenilikler ve hava koşulları üzerine konuşuldu. Ayrıca uçabilen ve uçamayan hayvanlar hakkında etkinlik yapıldı. Çocuklar, uçabilen hayvanları ayırt ederken uçamayan hayvanları daire içerisine alarak pekiştirme çalışması gerçekleştirdi.

Şirinler Sınıfı’nda ise sanat etkinliği kapsamında palyaço yapımı gerçekleştirildi. Öğrenciler, el becerilerini geliştirirken renkli ve eğlenceli çalışmalar ortaya koydu.