Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatif alınmasının, şimdi daha da gerekli hale geldiğini öne sürdü.

Alithia gazetesinin “Başkan Anastasiadis, AB-ABD’den İnisiyatif İstiyor” başlıklı haberine göre Anastasiadis, bir soru üzerine “Ukrayna krizinin, Avrupalılar, Amerikalılar aynı zamanda BM açısından, Ukrayna savaşının sebepleriyle ilgili olan ve belirsizlikte kalan sorunların çözülmesi için koşullar meydana getirilmesi amacıyla bir fırsat teşkil ettiği izlenimine sahip olduğunu” dile getirdi.

AB’nin alternatif enerji kaynakları arayışında olduğunun iyi bilindiğini de kaydeden Anastasiadis, “Bu enerji kaynaklarının Levanten Havzasında aynı zamanda İsrail, Mısır veya Kıbrıs’ın yatakları olmak üzere, Doğu Akdeniz’de bulunduğunu” dedi.

Erdoğan’a mesaj gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “geçtiğimiz gün söylediği şeylerde samimiyse, inisiyatif almaya çağırdığını” da yazan gazete, Erdoğan’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Türkiye’nin, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta istikrar için, adil, gerçekçi ve yaşayabilir bir çözüm için çaba harcadığını söylediğini” anımsattı.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca “Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ötesinde, savaşın çıkmasının öncesinde AB tarafından da bir inisiyatif alınmasını önerme niyeti bulunduğunu” da söyledi.

Anastasiadis “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında münhasır ekonomik bölge belirlenmesi için, Türkiye’nin Akdeniz’de olduğunu görmek istediklerini söyleyen AB, BM ve ABD tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatif alınmasının şimdi daha gerekli hale geldiğini” de ileri sürdü.

“Oldubittilerle, meydan okuma teşkil eden yasadışı eylemlerin ortadan kaldırılması gerektiği” iddiasında da bulunan Anastasiadis, “Türkiye’nin desteklediği iyi ayrı devleti değil, iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili çözüm reçetesini sunan BM parametrelerinden” de söz etti.

Anastasiadis “koşulların, devletin işleyişine ve bağımsızlığına izin verecek, aynı zamanda garantilerden ve dolayısıyla da üçüncü ülkelerin etkilerine olan bağımlılıktan kurtulmaya izin verecek şekilde olması gerektiğini” de öne sürdü.

Türklerin de faydasına

Rum lider, “Arzu edilen şeylerle ilgili benzer düzenlemelerin, iki işlevsel olmayan ve esasında ölü olan iki devlete yol açtığı Bosna-Hersek veya Lübnan’daki koşulları deneyimlemek istemediklerini” de dile getirdi. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun BM ilkelerinin yanı sıra AB ilke ve değerleri temelindeki çözümünün hem Kıbrıslı Rumların, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin faydasına olduğunu ifade etti.

Anastasiadis “Türkiye’nin bunun farkına varması halinde, bugün Türkiye-AB ilişkilerinde var olan birçok problemin ortadan kalkacağını” da öne sürdü.

Türkiye’den olumlu işaretler olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise “ne yazık ki hayır” yanıtını veren Anastasiadis, bunun tam aksine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği şeylere rağmen, kendilerine söylenen şeyin “Türkiye’deki seçimlere kadar (Türkiye’nin) Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin herhangi bir inisiyatif üstlenme niyetinde olmadığı” yönünde olduğunu iddia etti.