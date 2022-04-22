Park içinde yumrukladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda boşanma aşamasında olduğu eşini Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ait park yerinde darp ettiği iddia edilen Şahin Gürcü şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı. Zanlının boşanma aşamasında olduğu eşini başka bir erkekle konuşurken gördüğü, bu nedenle darp ettiği belirtildi.

Zanlının eşinin üzerine yürüdüğü, genç kadının aracına binerek Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne gitmek üzere hareket ettiği, Gürcü’nün de takibe başladığı açıklandı. Zanlının eşinin polise ait park yerinde yakaladığı ve yüzüne yumruk vurarak darp ettiği açıklandı.

5 bin nakit ödedi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Pembe Kavaz, zanlının, 20 Nisan 2022 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Kaliland bölgesinde bir apartmanın önünde, boşanma aşamasında olduğu eşini başka bir şahısla konuşurken gördüğünü ve üzerine yürüdüğünü belirtti. Polis, zanlının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giden müştekiyi takip ettiğini ve müdürlük binasının karşısında bulunan park alanı içerisinde, yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.