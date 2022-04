Ömer KADİROĞLU

KKTC’de yeniden hükümet krizi yaşanması vatandaşların sert tepkisine yol açtı. Ülkede çok sayıda sorun olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, ikide bir hükümet krizi yaşanmasının siyasete olan güveni tamamen yok ettiğini söylüyor.

Diyalog muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaşlar “Sizce hükümeti kim kurmalı” sorusuna “bizi ilgilendirmez” yanıtını veriyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Zekeriya Pazar

“Hükümetin istifasını istikrarsızlık olarak değerlendiriyorum. Her kafadan bir ses çıkıyordu her gün birileri görevden alınıp atama yapılıyordu ve böyle olacağı belliydi. İcraata gelince kimse elini taşın altına koymuyor. Şimdi UBP ve CTP hükümeti kurmalı ve güçlü bir hükümet oluşturarak halk için çalışsınlar. Eğer siyasilerin amacı halka hizmet vermekse hemen UBP-CTP hükümeti kurulmalıdır. Erken seçimin özellikle iki ay önce seçimden çıkan bir ülkede çok büyük bir külfet olur. Ufak bir ada ülkesiyiz ve bu sorunlardan kurtulmanın tek yolu başkanlık sisteminin getirilmesidir.”

Mevlut Şahin

“Bu ortamda hükümeti kimse yönetemezdi. Pandemi krizi ve savaş piyasayı dağıttı. Ne esnaf kaldı ne halk. Bu ülkede artık yeni kişilerin denenmesi gerekiyor. Başka partiler ve yeni insanlar denenmelidir. Hükümet istifa etti ve yeni bir hükümet oluşacak. Bence yeni oluşacak hükümet UBP ve CTP koalisyonundan oluşmalıdır. Siyasiler her gün kavga ediyor. Biz halk olarak ülkeyi doğru olarak yönetecek kişilerin hükümette olmasını istiyoruz. CTP, UBP, HP hiç fark etmez. Ülke yararına ve halkın yararına çalışacak kişilerin orada olmasını istiyoruz. Erken seçim bu ülke için külfet olacağından kesinlikle erken seçim yapılmasını istemiyorum. İstikrarlı ve güçlü bir hükümet olacağız diyenler bugün istifa ettiler. Yaşını almış kişiler hükümette olmamalı ve gençlere bu işleri bırakmaları gerekiyor. Rahmetlik Denktaş köyleri gezer ve insanların sorunlarını dinliyordu ancak bunlar seçimden seçime var seçimden sonra kimseyi göremiyoruz. Bu halk bunları hak etmedi.”

Uğur Dokuzağaç

“Hükümet krizi yaşanmış olması hiç güzel bir durum değildir. Kurulalı kaç gün oldu ki hemen vazgeçtiler? Ülkenin içerisindeki duruma baktığımızda bu durumların yaşanmaması ve halk için çalışmalar yapılması gerekirken ancak da bir kavgadır gidiyor. Hükümet şimdi bozuldu madem bence hükümet kurma görevi CTP’ye verilmelidir. Erken bir seçim olması ülke için boşa masraf olacağından siyasilerin bu işe çözüm üretmesi gerekiyor.”

Murat Şirin

“Hükümet krizleri birçok ülkede yaşanan durumlardır ancak bizim bu hükümetin gitmesi kesinlikle şarttır. Pahalılık ve zamlar halkı zora sokuyor ve önlem almak yerine gerekçe olarak Rusya-Ukrayna savaşı gerekçe gösteriliyor. Bu doğru değildir ve halk için çalışacak kişilerin orada olmasını istiyoruz. Şu anda bence bir erken seçime gidilmeli ve halkın iradesi ile seçilecek kişilerin orada olması gerekiyor. Erken seçim ülkemizde sürekli oluyor ve yine görünüyor ki erken seçim şart oldu.”

Uğur Atikol

“Yaşanan hükümet krizi artık alışık olduğumuz bir durumdur. Ülkede o kadar çok sorun varken bunları çözmek yerine siyasi kavgalar yapılıyor. Hükümetin istifası kabul edildi ancak bundan sonra hükümette olabilecek olanların da sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. İnsanlar vekilleri seçerken ehliyete göre değil başka düşünceler ile vekiller seçiliyor. Sistem değişmediği sürece hiçbir seçimin ülke yararına olacağına inanmıyorum. Milletvekili seçilenler yasalarla uğraşmalıdır. Bakanlık kavgası yapmaması gerekiyor. O nedenle diyorum ki sistemin kökten değişmesi gerekiyor.”

Tuncay Gümüşsoy

“Yaşanan hükümet krizi bizleri artık bıktırdı. Siyasiler hükümeti yapboz tahtasına çevirdi. Şu anda hükümetin istifası kabul edildi ve bundan sonra bilinmeyen bir yola doğru hızla ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Ortada oluşabilecek bir hükümet modeli göremiyorum ancak bir seçim daha demek bu halkın omuzlarına bir o kadar daha yük binecek demektir. Erken bir seçim olmasını kesinlikle istemiyorum ancak gerekli olursa ve seçime gidilirse yine de daha iyi olacağını düşünmüyorum.”

Mustafa Diner

“Ülkede yaşanan hükümet krizi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir krizdir. Bu durum olmaması gereken bir durum olsa da bizim halkımızın yanlış tercihleri, hükümetlerin kararsızlıkları ve yetersizlikleri bu durumları ortaya çıkarıyor. Hükümetin istifası şu anda kabul edildi. Benim elimde bir yetki olsa bütün siyasilerin yetkilerini iptal eder ivedilikle başkanlık sistemine geçerdim. Bu ülkede istikrarlı bir hükümetin kurulması imkânsız olduğu ve seçimlerin bu ilkeye bir artı sağlamadığı için hemen başkanlık sistemine geçilmelidir. Siyasilerin keçi inadı gütmelerinin bedelini halk ödüyor ve bu sürdürülebilir değildir.”

Hüseyin Polat Yazıcı

“Mevcut siyasiler koltuk sevdalarından vazgeçerek derhal başkanlık sistemine geçilmelidir. Bir muhtarın yönetebileceği ülkeyi o kadar siyasi yönetemiyor. Her sene seçime gidiyoruz çocuk oyuncağına çevirdiler. İnsanlar bunun içinde açlıktan ve fakirlikten kırılıyor bunlar hala kavga ediyorlar. Burada tek çözüm başkanlık sistemidir.”

Abdullah Aydın

“Ülkede yaşanan hükümet krizi halkı ve ülkeyi zora sokan durumlardır. Benim elimde bir yetki olsa UBP-CTP hükümetini kurar bu ülkenin kalkınmasını sağlardım. Güçlü bir hükümet için UBP-CTP koalisyonu şarttır. Ülkede şu an için olacak bir seçim ülke şartlarını ve halkın durumunu göz önünde bulundurursak kesinlikle daha büyük zorluklara neden olacaktır.”

Doğan Sürücü

“Hükümetin istifasını şahsen iyi değerlendiriyorum. Kurulduğu günden bu yana geçen zamanda ne bir icraat yapabildiler ne de tartışmaları bitti. Çocuk oyuncağına çevirdiler. Yapamıyorlarsa gitmeleri daha doğrudur. Bundan sonra oluşacak hükümetin de daha iyi olacağını düşünmüyorum. Siyasilerin hepsi koltuk peşindedir. Halkın siyasilere güveni kalmadı. Bu durumdan tek çıkış siyasilerin siyasilere güvenmesidir. Erken bir seçimi doğru bulmuyorum çünkü erken seçimin bedelini yine halk ödeyecek.”

Osman Sarı

“Hükümetin istifası siyasi bir durumdur ve doğru değildir. Halk geçim derdine düştü siyasiler ise koltuk derdinde. Hükümetlerde yaşanan bu sıkıntıların giderilmesinin tek çözümü siyasilerin bir birlerine daha fazla güvenmesi ve saygı duymasından geçer. Erken seçimi doğru bulmuyorum. Olası bir seçimde de yine aynı tablo çıkacağı için değişen pek bir şey olmayacaktır.”

Aydın Ilgan

“Hükümetin istifası çok doğru oldu. Bu hükümet döneminde her şey ateş pahası oldu ve insanlar geçinemez bir duruma düştü. Belki oluşacak hükümet daha iyi olur. Daha iyi bir gelecek için daha iyi bir koalisyon oluşturulmalıdır. Daha iyi bir çizgi çizecek olan partilerin birleşerek geçmişi geçmişte bırakarak halk yararına çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Ülkede bir erken seçimin daha iyi olacağını düşünmüyor aksine ülke için de halk için de masraf olacağını düşünüyorum. Uzlaşarak bir araya gelsinler ve halk için çalışsınlar.”

Muhsin Alageyik

“Hükümetin istifasını yerinde bir karar olarak görüyorum. Göreve geldikleri günden beri hiç bir şey yapmadılar. Ülkenin her noktasında ciddi sorunlar yaşanıyor ve hiçbir iyileştirme yapmıyorlar. Biz vatandaşlar geçim derdindeyiz ve siyasete artık güven kalmadı. Ülkede bir erken seçim olması ülke insanına da ülkeye de yük olacaktır ancak şu anda bir erken seçimin daha iyi olabileceğine inanıyorum.”

Mehmet Yanık

“Hükümetin kendi aralarındaki bakanlık kavgaları nedeniyle kurulduktan bu yana geçen çok kısa zamanda bozulması doğru değildir. Hükümetin kurulduğu günden bu yana sürekli bakan değişimi nereye gidildiğini belli etmişti. Yeni kurulacak hükümetin üçlü veya dörtlü koalisyonlarla yürümeyeceğini bildiğimiz için oturup bir uzlaşıya varılması gerekiyor. Ülkede ayni siyasiler ve aynı siyaset güdüldüğü sürece değişen bir şey olacağına inanmıyorum.”

İsmail Bozat

“Çocuklar bile oyun oynarken o oyunun kurallarına uyar ve bir birlerine saygı gösterir. Saygı ve kurallara uymama durumunda ise çocuklar da tıpkı hükümettekiler gibi bir birleri ile kavga ederler. Hiç umudum yoktur ve yeni kurulacak olan hükümetin de ülkeye faydalı olacağını düşünmüyorum. Ülke siyasileri halk için çalışmıyor ve kendi menfaatleri için çalışıyorlar. Her gün seçim yapsanız bu ülkede bir şey değişmez. Bugün Sunat Bey krizi, yarın Hasan bey veya Olgun bey krizi çıkar. Bu ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasının tek yolu bu ülkede bir anlaşmanın olması ve dünya kanunları içerisine girmektir.”