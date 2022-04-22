Kurutma makinesi kısa devre yaptı

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da Batuhan Aktolgalı’ya ait evde yangın çıktı. Yangında evin çoğu eşyası kullanılmaz hale geldi. Yangının kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Kara Murat Sokak üzerinde bulunan Batuhan Aktolgalı’ya ait ikametgâhın üst katında önceki gün saat 17.30 sıralarında, çalışır durumdaki kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Banyo odasının kapı ve pencereleri ile içerisinde bulunan kurutma ve çamaşır makineleri, duş kabini ve çamaşır dolabı tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Balkon panjuru, asma tavan ve yatak odaları içerisinde bulunan klima iç üniteleri ise çıkan ısıdan dolayı zarar gördü. Evin üst katının duvarları da dumandan islendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.