Vay halimize

Suna ERDEN

Sucuoğlu başkanlığındaki 38’inci hükümetin 59 günde istifa etmesiyle birlikte KKTC bir dünya rekoru daha kırdı. Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmeler devam ederken; uzun süreli elektrik kesintileri yeniden başladı. Elektrik Kurumu’nun ‘üretim yetersizliği’ gerekçesiyle dün 17.30’dan itibaren ada genelinde elektrikleri kesmesi vatandaşlardan sert tepki gördü.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; elektrik kesintileri yakıt yetersizliğinden kaynaklanıyor. Teknecik Santralinde sadece 2 günlük yakıt kaldığını belirten güvenilir bir kaynak, 12 bin 500 ton yakıt getiren geminin açıkta bekletildiğini ve 130 milyonluk ödeme için ‘kaynak arayışının’ devam ettiğini söyledi.

Tasarruf kesintisi

Geçtiğimiz mart ayını dönüşümlü kesintilerle geçiren halk dün yine bir sürpriz yaşadı. Mart ayında yapılan kesintileri “Havalar soğuk, enerji kullanımı arttı, üretim tüketimi karşılayamıyor” diyerek, izah eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yetkilileri dün öğleden sonra saat 17.30-23.00 saatleri arasında ülke genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1’er saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Ancak neden üretimin yetersiz kaldığına dair bir açıklama yapılmazken, Diyalog perde gerisinde yakıt sıkıntısı olduğunu öğrendi.

Bir-iki günlük yakıt kaldı

Elde edilen bilgilere göre; geçtiğimiz mart ayının 29’unda alınan 6 bin 400 ton yakıt tükenmek üzere.

Üretim için günde 400 ton yakıt gerekirken, Teknecik Elektrik Santrali’nin deposunda bir-iki günlük yakıt kaldı.

Üretim için 12 bin 500 ton yakıt geldiği ancak 130 milyon TL kaynak bulunamadığı için geminin Teknecik yakınlarında bekletildiği öğrenildi.

Geminin beklediği her gün için KKTC devletinden 17 bin 500 dolar alma hakkı kazandığı belirtildi.

Hükümet dağıldı, işler aksadı

Ancak hükümetin istifası, siyasi ortamda yaşanan kargaşa enerji üretimi ve Kıb-Tek’teki işlemleri de etkiledi. Kıb-Tek, yakıt tasarrufu için dün itibariyle enerji kesintisine başlarken, bu durumun ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Her türlü kesinti yapılıyor

Bu arada üretim yetersizliğinin yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de enerji kesintileri yapılıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne bölgesinde bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.