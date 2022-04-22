Nabız yokluyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşmelere başladı. YDP Genel Başkanı Arıklı, görüşmede “Geniş tabanlı teknokrat hükümet veya iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, üçüncü alternatifin de şu anki hükümetin devamı şeklinde” olduğunu dile getirdi. HP lideri Özersay, ülkeye hiç zaman kaybettirmeden Faiz Sucuoğlu’na görevin verilmesini ve bakanlar kurulunun oluşturulmasını istedi. DP Lideri Fikri Ataoğlu ise mutabakat hükümeti kurulmasını istediklerini ifade etti.

İlk görüşme YDP ile

Tatar dün saat 14.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 15.00’de Halkın Partisi (HP) ve 15.30’da Demokrat Parti (DP), yarın saat 11.30’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve 13.30’da Ulusal Birlik Partisi (UBP) yetkililerini etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ile durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Arıklı, ortaya çıkan durumun üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Arıklı: Beklenmeyen, ciddi bir kriz

“Beklenmeyen, ciddi bir kriz” olarak nitelediği hükümetin istifasının ardından ortaya çıkan sorunun zaman kaybedilmeden çözülmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, önerilerinin; “Geniş tabanlı teknokrat hükümet veya iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, üçüncü alternatifin de şu anki hükümetin devamı şeklinde” olduğunu dile getirdi.

Şu anda ülkede kaotik bir ortam olduğunu ve bunun daha da zor günleri getireceğini işaret eden Arıklı, Cumhurbaşkanının yarın tüm görüşmelerini tamamlamasının hemen ardından görevlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, çünkü ciddi tedbirler alınması gerektiğini, devlette devamlılığın esas olduğunu ama şu anki durumda örneğin hükümetin Kıb-Tek ile ilgili kararlar alması gerektiğini belirterek bu kararları kimin alacağını sordu.

O yüzden acil bir şekilde yeni hükümetin kurulması için görevlendirme gerektiğini, görevi alanın da acil şekilde hükümeti kurması gerektiğini ifade eden Arıklı, soru üzerine; hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin de bir yol olduğunu, demokrasilerde son sözün halkın olduğunu kaydetti.

Özersay: Oyuncu olmayı kabul etmiyoruz

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bu oyunu oynamak istemiyoruz, oyuncu olmayı kabul etmiyoruz” dedi.

Özersay, “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bunu oynamak istemiyoruz, aynı hükümet kurulacak ama sanki yeni hükümet kurma çalışması yapılıyor gibi gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

Açık yüreklilikle, oynanan bu oyunun bir parçası olmayacaklarını söylediğini ifade eden Özersay, yaşananları “kurgu” olarak niteledi, ülkeye hiç zaman kaybettirmeden Faiz Sucuoğlu’na görevin verilmesini ve bakanlar kurulunun oluşturulmasını istedi.

“Boşu boşuna memleketin zaman kaybedeceğini” ifade eden Özersay, daha 2 ay önce hükümetin oluşturulduğunu ve başarısız olduğunun görüldüğünü söyledi.

Özersay, kamuoyundan yaşananları sorgulamasını da isteyerek, bir- iki bakan değişikliğiyle hükümetin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Ataoğlu: Sorumluluktan kaçmayız

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin, halkın beklentisi gibi hızlı bir şekilde kurulması için sorumluluktan kaçmadıklarını söyledi. Ataoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından görüşmeleri başlattığını, en kısa sürede de takdir ettiği bir siyasi partiye görevi vereceğine inanç belirtti. Hızlı bir şekilde hükümetin oluşması için tüm siyasi partilerin, ülkenin geleceğini ve ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurup, bir mutabakat hükümeti kurulmasını istediklerini ifade eden Ataoğlu, “Sorumluluktan kaçmayız. Halkın beklentisi gibi hızlı şekilde umarız hükümet oluşur, halka alternatifler sunar” dedi.

