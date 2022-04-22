Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, 27 yaşındaki Hüseyin Ekinci’nin yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp önce kaldırıma daha sonra elektrik direğine çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Ekinci ile yanında yolcu olarak bulunan Göksel Soyer (E-26) ve Selçuk Soyer (E-27) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların müşahede altına alındığı belirtilirken, kaza nedeniyle elektrik direği devrildi, teller yere doğru savruldu.

Bölgede bazı noktalarda elektrik kesintisi oluşurken, Kıb-Tek teknisyenlerinin olaya müdahale ettiği öğrenildi.

Yaralılar tedavi altında

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 09.15 sıralarında Lapta-Karşıyaka yolunda meydana geldi. Hüseyin Ekinci yönetimindeki NH 212 plakalı araçla Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma sonra da yolun dışındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan Göksel Soyer Lefkoşa Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Soyer ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirilirken, kaza sonucu araçta maddi hasar oluştu, elektrik direği de devrilerek, kullanılmaz hale geldi.