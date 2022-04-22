El-Sen’in ülke genelinde başlattığı eylem kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Ulaştırma ve Turizm bakanlıklarının elektriklerini kestiği tespit edilen Hüseyin Çakıcı dün mahkemeye çıkarıldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) teknisyen olarak görev yapan zanlı aleyhine ‘görevi kötüye kullanma, elektrik kesme kastıyla işlere zarar verme, mülke tecavüz’ suçlamaları getirildi. Zanlı bu suçlamalardan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 12 ve 13 Nisan 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almadan içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra kurumların elektriğini kestiğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca Elektrik Kurumundan yetki almadan kesinti yaptığı için işlere zarar verip görevi kötüye kullandığını belirtti. Olayın 14 Nisan 2022 tarihinde bildirildiğini söyleyen polis, zanlının Lefkoşa’da tesit edilip şubeye celp edildiğini açıkladı. Polis, zanlının kurumların elektrik şalterlerini indirdiğini sözlü olarak beyan ettiğini anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, Kıb-Tek’te teknisyen olarak çalışan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.