Cezası 980 TL

Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde ‘sticker’ yapıştıran şahsın Burak Çetinalp olduğu tespit edildi.

Son 2 gündür ülke gündeminde yer alan ‘kalpli trafik ışıkları’ farklı görüşlerin ortaya çıkmasına da neden oldu.

Burak Çetinalp’a kamu malına zarar verme suçundan 980 lira para cezası verilirken, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışığına kalp şeklinde çıkartma yapıştırılmasının bir gerilla sanatı olduğunu söyledi, "Bu arkadaşı değil cezalandırmak kutlamak, ödüllendirmek gerekirdi” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı da

"Ben cezadan yanayım" görüşünü ortaya koydu. Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel ise Çetinalp’a destek belirtti.

Gündem oldu

Burak Çetinalp isimli şahıs farkındalık yaratmak amacıyla önceki gün Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde ‘sticker’ yapıştırdı. Kalpli ışıklar bir anda ülke gündemine gelirken, polis yaptığı araştırmalar sonucu Burak Çetinalp’i tespit ederek, kamu malına zarar verme suçundan 980 lira para cezası kesti. Burak Çetinalp amacının farkındalık yaratmak olduğunu söylerken, bazı kesimler destek oldu bazıları da aksi yönde görüş belirtti.

Çavuşoğlu: Ceza değil ödül verilmeli

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışığına kalp şeklinde çıkartma yapıştırılmasına yönelik sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çavuşoğlu, “Bu aslında bir gerilla sanatı. Kimdir, nasıl biridir bir fikrim yok ama trafik lambasının kırmızısını kalbe çevirme işi ve insanları aniden bununla karşılaştırma bir sanattır” ifadelerini kullandı.

Dizdarlı: Cezadan yanayım

Bahsi geçen çıkartmayı yapıştıran şahsın ceza almasının doğru bulduğunu belirten Dr. Dizdarlı, “Ben cezadan yanayım. Bir yandan 'kurallı yaşam' diye yırtınacağız, diğer yandan bunu ihlâl edeni alkışlayacağız. Yok! Ben almayım” dedi. Sosyal medya üzerinden görüşlerini ifade eden Dizdarlı, şöyle devam etti:

“Hani polise "bu kadar soyguncu var. Onlar varken bunu mu yakaladınız" diyenleri bir yere kadar anlarım da öyle övgü düzenleri anlamam. Eylem zararsız görülebilir ama suçtur. Yani yarın biri de çıkartma olarak eşek semeri yapıştırsa aynı övgüleri alacak mı?”

Çizenel: Cezayı ben öderim

Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde naylon yapıştıran Burak Çetinalp’a destek belirtti. Ressam Emin Çizenel, para cezası alan Çetinalp’ın cezasını karşılamak istediğini sosyal medyadan açıkladı.

