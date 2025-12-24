‘Türkiye'ye karşı birleşme’

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında önceki gün Kudüs’te yapılan 10’uncu üçlü zirve, dünkü Rum basınında ayrıntılı ve geniş şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Kudüs’ten Ankara’ya yönelik güçlü mesaj” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in özellikle Ankara’ya mesaj gönderdiğini savundu. Alithia gazetesi ilgili haberi “Savunma, Enerji ve Güvenlik Konularına Vurgu Yaparak Kudüs’teki Üçlü Zirve” başlığıyla verdi. Politis “İş Birliklerini Genişletmeye Devam Ediyorlar”, Haravgi gazetesi “Hristodulidis: Üç Ülke Arasındaki İş Birliği Perspektiflerinde Sınır Yok” başlığını kullandı.



Fileleftheros gazetesi ne yazdı

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katıldığı üçlü görüşme sonrasındaki ortak açıklamada, güvenlik, terörle mücadele ve deniz güvenliği konusunda somut ifadelerin bulunduğunu yazdı.

Habere göre, üç lider “bu vizyonun, hayata geçirilmesinin garanti altına alınması amacıyla mevcut ve ortaya çıkacak sorunların aşılması için koordineli faaliyete gereksinim olduğuna” vurgu yaptı.

Üç lider, terör faaliyetlerini finanse edenler de dahil olmak üzere teröre karşı mücadeleye yönelik taahhüdünü de dile getirdi.

Liderler, üç ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğinin önemini vurgularken Netanhayu, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bölgedeki istikrar ve iş birliğine imkan sağlayan Kudüs’teki üçlü zirvenin stratejik önemini vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca Hristodulidis ile Netanyahu arasındaki baş başa görüşmede, Afrodit-İsail yatakları konusunun nihai olarak kapanması için Güney Kıbrıs ve İsrail heyetleri arasındaki görüşme tarihinin ocak ayı içerisinde belirlenmesi yönünde uzlaşmaya vardığını belirtti.

Üçlü zirveye ilişkin diğer haberler

Öte yandan, Alithia gazetesi ilgili haberi “Savunma, Enerji ve Güvenlik Konularına Vurgu Yaparak Kudüs’teki Üçlü Zirve” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üçlü görüşme sırasındaki açıklamalarına yer verdi.

Gazete haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun üçlü zirve sonrasındaki açıklaması da yer aldı.

Habere göre, Netanyahu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, güvenlik boyutu konusu üzerinde durdu ve “ülkelerimiz, düşmanın var olmasına bağlı olarak savunma alanında iş birliği yapacak” şeklinde ifade kullandı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üçlü zirve öncesinde İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmeye de yer verdi.

Politis gazetesi ilgili haberi “İş Birliklerini Genişletmeye Devam Ediyorlar” başlığıyla aktarırken, Haravgi gazetesi “Hristodulidis: Üç Ülke Arasındaki İş Birliği Perspektiflerinde Sınır Yok” başlığını kullandı.



Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025, 09:54