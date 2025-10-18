Çalışmaları yakından gördü

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek

Pamuklu’da yapımı devam eden Karpaz Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ülkemizde düzenlenen kongreye katılmak üzere adada bulunan Memişoğlu, bu kapsamda Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile birlikte Pamuklu’da yapımı devam eden Karpaz Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada Karpaz bölgesinde modern ve kapsamlı bir hastanenin hizmete gireceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Gerçekten hızlı ilerleyen bir süreç var. İnşallah bu bölgede çok güzel bir hastanemiz hizmete girecek. Buradaki canlara can katacak, can kurtaracak. Hayırlı olsun diyoruz. Bütün Kıbrıs halkına bakanımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.”

Son duruma ilişkin bilgi verdi

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ise, hastane inşaatında gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. Dinçyürek, geçtiğimiz hafta başlayan kazık temel çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, hedeflerinin kısa sürede yapım sürecini tamamlamak olduğunu ifade etti. Dinçyürek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçen hafta buradaydık, kazık temelleri çakılmaya başlanmıştı. Şu anda 150’sinden fazlası tamamlandı ve çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz 450 kazık temelini takvim süresi içinde tamamlayarak bu bölgeye hizmet vermektir. Katkı koyan herkese, başta Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ekibine ve Sayın Bakanımıza teşekkür borçluyuz. Birlikte çalışarak, üreterek bu noktaya geldik. Bölge halkına şimdiden hayırlı olsun.”

Dinçyürek, Bakan Memişoğlu’nun ziyareti nedeniyle iki ülke arasındaki sağlık alanındaki ortak yatırımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Kongre başladı

Bu arada Türk dünyasındaki tıp ve sağlık alanındaki akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi'nin ikinci oturumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı. Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Derneği tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Marmara Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bakanlığı ve bazı paydaş kurumların desteğiyle düzenlenen kongrenin açılış oturumu İskele’de yapıldı.

Türk Transplant Konferansı'na Türkiye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra Türk dünyasının çeşitli üniversitelerinden çok sayıda tıp ve sağlık alanında çalışma yapan akademisyen katıldı.

