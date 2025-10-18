Gönüller bir oldu

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından 15 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen “Hasta Çocuklar ve Yaşlılar Yararına Dayanışma Yemeği”, Green Hill Restoran’da gerçekleştirildi. Etkinlik, unutulmaz bir atmosferde ve büyük bir gönül birliğiyle tamamlandı.

Gecede toplumun farklı kesimlerinden gönüllüler, iş insanları ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek dayanışmanın örneklerini sergiledi. Etkinliğin sunuculuğunu Ömer Kadiroğlu üstlenirken, sahnede Grup Pena coşku dolu anlar yaşattı.

Akustik müzik sanatçısı Ömer Alaçam ve ZAYDER Şiir Grubu üyesi Ertaç Hazer’in duygusal performansları ise geceye anlam kattı.

Dayanışma gecesine Karadeniz Kültür Derneği, Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği, Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Saydam Muhasebe çalışanları, Kemal Topçuoğlu ve ekip arkadaşları, Eren Gazi ve ekibi, Gülşen Soykan ve ekibi, Kıbrıs Onair ailesi, Basın Ahmet İkidereli, Sırdaş Mobilya ailesi, Hasan Paşa ve ailesi, Burçin Yontucu, Cihan Kombos, Emrah Gönen ve ailesi, Avustralya Kıbrıs Türkleri Birliği temsilcileri, Hasan Aydemir ve Ayar ailesi ile muhtarlar Cavit Sekmen, Uğur Dereliköylü ve Akay Darbaz destek verdi.

Ayrıca Derin Mevzu Meyhanesi direktörleri Banu Kuş, Nilüfer Çeft, Gamze Erte, Fatma Ceylan, Ahmet Muçan, Bektaş Yaşar ve Carlot ekibi de etkinliğe katkı sağladı.

Gecenin en heyecanlı anlarından biri, destekçi işletmelerin katkılarıyla düzenlenen çekiliş oldu.