Halka rapor verilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) genel sekreterleri seçimde yapılan harca-malara ilişkin tv2020’ye açıklamalarda bulundu. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin oy karşılığı para dağıttığına dair iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, etkinlikler, reklamlar ve diğer gi-derler için yapılan harcamaları yakında kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti. CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ise seçim harcamalarının parti öz kaynaklarından karşılandığını dile getirdi.

Bizim gücümüz inancımızdan geliyor

Hasipoğlu, seçim etkinliklerinin dün itibariyle tamamlandığını belirterek, UBP’nin sahada halkla güçlü bir bağ kurduğunu ve kampanyayı demokratik ilkeler çerçevesinde yürüttüğünü söyledi. UBP’nin oy karşılığı para dağıttığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Hasipoğlu, “Asla böyle bir şey yok, hiçbir za-man da olmadı. Partimiz halktan aldığı desteği hiçbir zaman maddi unsurlarla ilişkilendirmemiştir. Bi-zim gücümüz inancımızdan, birliğimizden ve halkımızın partimize olan güveninden gelir” dedi. Hasi-poğlu, bu seçimlerin Kıbrıs Türk halkı için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “UBP’nin vizyonu nettir. Biz iki devletli çözümden yanayız. Egemen eşitliğe dayalı bu çözüm, halkımızın gelece-ğini güvence altına alacak tek yoldur. Bu fikir etrafında tüm partililerimiz birleşmiştir” ifadelerini kul-landı.

Biz kalabalıklara değil, halka inandık

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ise seçim kampanyasının özünü “halkla doğrudan temas” olarak ta-nımladı. Şahali, “Biz kalabalıklara değil, halka inandık. Büyük konserler ya da gösterişli etkinlikler dü-zenlemedik. Tüm enerjimizi, halka projelerimizi anlatmaya ve sahada birebir buluşmalara ayırdık. Lefkoşa’da yürüyüş yaparak kampanyamızı tamamlayacağız” dedi.

Şahali, seçim harcamalarına da değinerek şeffaflık vurgusu yaptı: “Seçim süreci başlamadan önce ön bütçemizi kamuoyuna açıklamıştık. Seçim sonrası kesin masraflar da netleştikten sonra tüm harcama-ları şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacağız. İlçe teşkilatlarımızın yaptığı harcamalar da kısa süre içinde açıklanacak.”

CTP’nin mali kaynakları hakkında bilgi veren Şahali, “Partimizin 19 milletvekilinin maaşlarından yüzde 20 oranında kesinti yapılarak parti bütçesine aktarılıyor. Bunun yanı sıra CTP piyangosu geliri, devletin partilere yaptığı hazine katkısı ve üyelerimizin gönüllü destekleriyle seçim çalışmalarımızı yürüttük. Tüm harcamalarımız öz kaynaklarımızla yapılmıştır” dedi. Ahali, partinin temel ilkesinin “hesap verebi-lirlik” olduğunu belirterek, “CTP olarak her zaman halktan topladığımız güvene layık olmayı amaçlıyo-ruz. Bizim için önemli olan, seçimden sonra da halka karşı şeffaf olmaktır” ifadelerini kullandı.

fotoşahaşi ve hasipoğlu