‘Size güveniyorum’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Sarayönü’nde düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimi devletimiz, egemenliğimiz ve güvenliğimizle ilgilidir. Unutmayınız ki bu seçim Kıbrıs Türk Halkının, hepimizin hakları ve geleceği ile ilgilidir. Lefkoşa’nın sesini sadece Rum tarafına değil, bütün dünyaya duyuracağız.” diyen Tatar, küskünlük ve dargınlıkların geride bırakılarak sandığa gidilmesi çağrısı yaptı.



Ersin Tatar konuşmasına halkı ve kendisine destek veren UBP, DP ve YDP’den oluşan sağduyu ittifakını selamlayarak başladı.

Tatar, Sarayönü Meydanı’ını Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinin ve demokrasinin köşe taşı olduğunu vurgulayarak, “Bu meydan, mücadelemizin ilk lideri Dr. Fazıl Küçük’e de kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’a da tanıklık etti. Bir azınlık cemaatinden devlet sahibi bir halka dönüşen Kıbrıs Türkü’nün siyasi coşkusunu da tanıklık etti. Sarayönü’nde şimdi sizlerin bu heyecanınızı, bu coşkunuzu görünce anlıyorum ki bu iş bitti.



Kıbrıs Türk Halkı ve Lefkoşa, devletine de egemenliğine de güvenliğine de sahip çıkacak” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde iki devleti çözüm kararının çıkmasına değinen Tatar şöyle konuştu:

“İki Devletli Çözüm Siyasetinin adamızda kalıcı bir barış ve istikrar için tek çözüm olduğunun kararını aldı. Çünkü son beş yıldır her yerde savunduğumuz ve arkasında dimdik durduğumuz yeni politika bu olduğu için karar aldı.”

“Her alanda Atak Diplomasi”

İki devletli çözüm siyaseti yanında yeni dönemde izlenecek olan Atak Diplomasiden de bahseden Tatar şöyle konuştu:

“Artık eskimiş, tüketilmiş müzakerelerden Atak Diplomasiye geçiyoruz. Atak Diplomasi sadece uluslararası diplomasi değildir. Atak Diplomasi KKTC için Kıbrıs Türk Halkı için her alanda Atak bir siyaset izlemektir. Ulaşımda, İletişimde, Tarımda, Eğitimde, Turizmde, Üretimde, Ekonomide Anavatan Türkiye ile, Türk Devletleri ile bu ülkeye, sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir.”

Tatar, “Pazar günü devletimize ve egemenliğimize en güçlü şekilde evet diyeceğiz. Mührü bunun için vuracağız. Hepinize, Kıbrıs’ın kalbi Lefkoşa’mıza, Lefkoşalı kardeşlerimize selam olsun. Zafer bizim olacak.”dedi.