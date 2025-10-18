İlk 100 günü anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, mesai düşünmeden bu ülkenin sorunlarına çözüm üretilen bir cumhurbaşkanlığı olacağını belirtti.

CTP’den verilen bilgiye göre Erhürman, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, cumhurbaşkanlığı vizyonunu ve ilk 100 gün planlarını anlattı.

Erhürman, cumhurbaşkanlığının bazı görevleri olduğuna işaret etti.



Birinci cumhurbaşkanından dördüncü cumhurbaşkanına kadar yapılanları vurgulayan Erhürman, “Onlar farklı görüşlerden gelen insanlardı ama bizim açımızdan hepsi cumhurbaşkanımızdı. Bizi temsil ettiler. Temsil ettikleri dönemlerde, ciddiyetle haklarımızla ilgili mücadele ettiler. Ciddiyetle temsil edildiğimizi gördük.” dedi.

Geride kalan beş yılda ise o dönemlerden farklı olarak, hiç müzakere masası kurulmadığını belirten Erhürman, “Maalesef son beş yıl boyunca adeta görünmez olduk.” diye konuştu.

Diplomasi ve diyaloğun önemine işaret eden Erhürman, “Ancak öyle bir dönem yaşadık ki ne müzakere masası oldu, ne görüşme masası kuruldu, ne de ilk kez yeni bir geçiş noktası açıldı.” ifadesini kullandı.

“Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın kapısı, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, halkın tüm kesimlerine, herkese açık olacak.” diyen Erhürman, cumhurbaşkanlığının bir kişinin ve çevresindeki dar bir grubun makamı, sarayı, köşkü olmadığını belirtti.



Tufan Erhürman, “Bu halkın tüm kesimlerinin evidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığının kapısının, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, herkese, bu halkın tüm kesimlerine açık olacağını vurgulayan Erhürman, “Çalışmayan, üretmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen ve sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanlığı değil.” dedi.



Zaman zaman “Neden Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz?” diye sorulduğunu söyleyen Erhürman, şöyle davam etti:

“Cevabım çok net: ‘Benim için siyaset, bir makam elde etmek için değil; halkla birlikte bir şey başarmak içindir.’ Amacım sadece cumhurbaşkanı olmak değil. Beş yıldır bu ülkede unutturulanı yeniden hayata geçirmek; o makamda gerçekten cumhurbaşkanlığı yapmaktır.”

24 saat ışıkları sönmeyen bir cumhurbaşkanlığına ihtiyaç duyulduğunu belirten Erhürman, “Bu ülkenin yetişmiş ve liyakat esasına göre seçilmiş insanlarının farklı odalarda, farklı masalarda, komitelerde, komisyonlarda bir araya geldiği ve mesai düşünmeden bu ülkenin sorunlarına çözüm ürettiği bir halk evi...” dedi.

Kültür ve sanat derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi

Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren kültür ve sanat derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.



HAS-DER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve birçok milletvekili de eşlik etti. Erhürman, ziyareti ardından Surlariçi Lokmacı’da bölge halkıyla da buluştu.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yaptığı konuşmada kültür derneklerinin önemine işaret etti ve Kıbrıs Türk halkı hep vardır ve var olacaktır demek güzel bir sözdür; ama varlığımızı güvence altına alacak olan şey, kültürümüzü geleceğe taşımaktır.” dedi.



