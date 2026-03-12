‘Federico Martinengo’ Kıbrıs’ta

İtalya’nın Güney Kıbrıs’a gönderdiği “Federico Martinengo” isimli fırkateynin Kıbrıs karasularına girdiği bildirildi.

Sigmalive ve diğer internet gazeteleri İtalyan donanmasına ait, pazartesi günü Taranto Limanı’ndan yola çıkan fırkateyninde 100’den fazla kadın ve erkek personel bulunduğunu aktardı.

İtalya’nın “Federico Martinengo” fırkateynini, (Güney) Kıbrıs’ı koruma inisiyatifi çerçevesinde gönderdiği kaydedildi.

Bu arada Hollanda Başbakanı Rob Jetten Hollanda’dan Güney Kıbrıs’a gönderilen fırkateynin konuşlandırılmasının ardından açıklama yaptı, Hollanda'nın Güney Kıbrıs'ın yanında olduğunu söyledi. Rum Lider Nikos Hrstoduludis ile Hollanda'ya "Kıbrıs'a verdiği somut destek" için teşekkür ettiği bir paylaşımına yanıt olarak sosyal medyada ‘Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir’ diye yazdı.

Hollanda fırkateyni, geçen haftaki insansız hava aracı saldırısının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Doğu Akdeniz'e konuşlandırılan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün uçak gemisi taarruz grubunun bir parçasıdır.

Hollanda gazetesi De Volkskrant, fırkateynin konuşlandırılmasıyla ilgili olarak, ülkenin hükümetinin fırkateynin gönderilmesinin "hem coğrafi hem de zaman açısından sınırlı, savunma amaçlı bir konuşlandırma" olacağını ve geminin gelecek ayın başına kadar Kıbrıs sularında kalacağını vurguladığını yazdı.

Charles de Gaulle de Kıbrıs açıklarında

Macron, Pazartesi günü Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile birlikte Kıbrıs’a yaptığı ortak ziyaretin ardından Charles de Gaulle Hava Üssü'nü ziyaret etmişti.

Macron bu ziyaret sırasında, Charles de Gaulle Hava Üssü'nün " genel savunma tablosuna katkıda bulunmak ve uzun vadede güvence altına almak için artık Kıbrıs'a yakın olduğunu " söylemişti.

Ayrıca, geçen hafta İngiliz Başbakanı Sir Keir Starmer, Güney Kıbrıs'ın ve daha spesifik olarak Ağrotur’un, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarını hedef alıp düşürmeyi amaçlayan görevler için fırlatma üssü olarak kullanıldığını doğruladı.

