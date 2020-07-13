Saçlarından sürükledikten sonra silahla korkuttu

Suna ERDEN

Kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşını zorla Taşkent’e götürdükten sonra darp edip, silahla öldüreceğini söyleyerek cep telefonundaki şahsi bilgileri alan Şenol Bayur, şikâyet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Bayur’un kız arkadaşı, yaşanan olaydan 4 gün sonra korku içinde olduğunu belirterek polise başvurdu.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda Karaoğlanoğlu bölgesinde araç içerisinde seyir halinde oldukları esnada Şenol Bayur'un, kız arkadaşı Ç.K. ile tartıştığını söyledi.

Polis, Ç.K.'nin eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden çıkan tartışmada zanlının kız arkadaşını zorla Taşkent'e götürdüğünü ifade etti.

Polis, zanlının kız arkadaşının cep telefonunun şifresini istediğini, vermezse aracının torpido gözünde sakladığını söylediği tabanca ile kendisini öldüreceğine dair tehdit ettiğini kaydetti. Zanlının tehdit ile şifreyi aldıktan sonra C.K.’nin telefonundaki fotoğraf galerisini, mesaj geçmişini, video ve fotoğraflarını kendi cep telefonu ile çektiğini, sonra kız arkadaşını kolundan, boğazından ve saçından tutup çekerek yerde sürüklediğini ifade etti.

Polis, 11 Temmuz’da yapılan şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını, C.K.’nin ise doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti. Doktordan rapor temin edildiğini, zanlı Şenol Bayur'un cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.