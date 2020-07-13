Parkta bıçaklar konuştu

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde gece yarısı 5’er kişilik iki gruba ayrılıp bıçaklarla kavga eden 10 kişi tutuklandı. Barış Manço Parkı’nda çıkan olayda yaşları 16 ile 22 arasında değişen 10 zanlının kız meselesi yüzünden kavga ettiği belirtildi. Olayla ilgili tutuklanan Seyit Geçici (20), Ahmet Aygül (22), Zal Bolat (20), Mustafa Aygül (19) ve Mehmet Aygül (19), A. A.(E-16), M.E.T. (E-17), M.A.B.(E-17), İ.U.(E-17) ve Yusuf Uçar (18) dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kavgada ikim kişinin bıçaklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Polis, Seyit Geçici, Ahmet Aygül, Zal Bolat, Mustafa Aygül, Mehmet Aygül’in bir grup, Yusuf Uçar, A. A.(E-16), M.E.T. (E-17), M.A.B.(E-17) ve İ.U’nun (E-17) karşı grubu oluşturup saat 00.30 sıralarında kavga ettiklerini söyledi. Kavganın kız meselesi yüzünden çıktığını belirten polis, zanlıların birbirlerine vurduklarını, olayda İbrahim Uçar'ın sol serçe parmağı ve Mehmet Aygül'ün sağ omuz altı ve sol arka sırtında kesikler meydana geldiğini söyledi. Zanlıların olay günü tutuklandığını, kavgada kullanılan bıçağın bulunduğunu kaydeden polis, ancak yaralama fiilini gerçekleştiren şahsın kim olduğunun henüz netlik kazanmadığını vurguladı.

Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu, ayrıca Uçar ve Aygül’ün kimin tarafından yaralandığının tespit edilemediğini belirtip, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.