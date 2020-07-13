Merit Royal’in restoranları dünya lezzetlerini sunuyor 

Sağlıklı ve doğru beslenmeyi ilke edinen Merit Royal Otel; Bella Merit İtalyan, Blue Sea Balık ve Ala Turka Kebap Restoranlarında dünya mutfaklarından lezzetleri benzersiz sunumlar eşliğinde konuklarıyla buluşturuyor.

Bağışıklığı güçlendirici, vitamin ve minerallerden zengin özel içecekler, yemeğe başlamazdan önce misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca özel bir diyet gereksinimi ya da gıda alerjisi olan misafirler bu detayları servis personeline ileterek menülerinin şefler tarafından kendilerine uygun hale getirilmesini de sağlayabiliyorlar.

Ceple sipariş

Oluşturulan QR kod sayesinde misafirler, siparişlerini kendi cep telefonlarından kolayca verebiliyor. Tüm bu detaylar sayesinde Merit Royal misafirleri, sevdikleriyle birlikte kendilerini özel hissedecekleri, sağlık ve lezzetin bir arada olduğu eşsiz yemeklerin tadını çıkarıyor.

Kuzey Kıbrıs turizm sektöründeki faaliyetleri ile her zaman fark yaratan Merit Royal Otel, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen lezzet ve tatil tutkunlarına bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendiren yiyecek ve içecek seçenekleri de sunuyor. 'Huzurlu Konaklama ve Sağlıklı Yemek' olarak adlandırdıkları bu özel program, uzman şef kadrosu tarafından seçilen yüksek kaliteli malzemeler ile kişiye özel hazırlanan lezzetli ve dengeli öğünleri içeriyor.

Özel menü seçeneği sunuluyor

Merit Royal, misafirlerine sadece lüks konaklama ve gerçek bir beş yıldız deneyimi değil, birbirinden özel menüler ile sağlıklı yaşam tarzlarını tatilleri sırasında da sürdürme fırsatı sunuyor.

Merit Royal, yüzde 100 misafir memnuniyeti ve üst düzey hizmet kalitesi misyonu ile standartlarını bir kez daha yükselterek, tüm restoranlarında uyguladığı “Sağlıklı Beslenme Menüleri” ile ideal vücut ağırlığına ulaşmaya çalışan ziyaretçilerine beslenme gereksinimleri doğrultusunda özel menüler de oluşturabiliyor. Menülerde besin değerleri ön plana çıkarılarak misafirlerin sağlıklı beslenme konusundaki farkındalığı artırılmaya çalışılırken, aynı zamanda yedikleri gıdaları vücutlarında neye etki ettiğini bilerek tüketmeleri de sağlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 10:57