Tutuklu yargılanacak

Girne’ye bağlı Lapta’da ev ve aracında yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde bulunan Ahmet Kulle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Ekim 2020 tarihinde zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, elbise dolabında 9 gram ve yatak odasındaki valiz içerisinde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi. Polis, büfe çekmecesinde de yarım gram kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan “Uniweigh” marka hassas terazi tespit edildiğini belirtti.

Polis, Ahmet Kulle’nin kullanımında bulunan ZNY 870 plakalı araçta yapılan aramada ise sağ kapı cebinde 4 gram kokain bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Ahmet Kulle’nin tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, uyuşturucu maddeleri Ekim ayı içerisinde bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.