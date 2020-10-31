Nakit teminat 8’er bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de yapımı devam eden kolej inşaatı alanında çıkan kavgada Salim Akan’ı ciddi şekilde darp ederek ağır yaralanmasına neden olan baba oğul Cafer Taş ile Hüseyin Taş dün yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren Salim Akan’ın Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavisi sürerken, baba-oğul zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Mahkeme, zanlıları “Ciddi darp”, “Vahim zarar” ve “Yaralama” suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.

Soruşturma tamamlandı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Sedat Tombul, zanlı Cafer Taş ile Hüseyin Taş’ın

28 Ekim 2020 tarihinde İskele’de yapımı devam eden kolej inşaatı alanı içerisinde yaptıkları kalıp işinin kendilerine engel olduğu gerekçesiyle Fikri Akan ve oraya gelen abisi Salim Akan ile tartıştıklarını söyledi. Polis, kavga esnasında zanlıların kalıp sıkma kelepçesi ve keserin kesici ağzıyla Akan kardeşlere vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların, Salim Akan’ın kafatasının kırılmasına, beyin kanaması geçirmesine ve şakağında 5 santim uzunluğunda kesi oluşmasına sebep olduklarını kaydetti. Salim Akan’ın başına aldığı darbelerden dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını söyleyen Tombul, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün süre ile tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis memuru Tombul, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep eti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlıların 8’er bin nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kişinin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.