‘Tehlikeli bir durum’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Barış Konseyi’nin kuruluşuyla ilgili toplantıya Kosova’yı da devlet olarak davet etmesinin Rum liderliğinde endişe yarattığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini, “Trump’ın Barış Konseyi’nde Lefkoşa’nın Çifte Yenilgisi” başlıklı haberinde, Barış Konseyi Tüzüğü'nün hedefler ve işleyiş maddesinden, uluslararası anlaşmazlıklarda BM’nin yerine geçme argümanının ortaya çıktığına dikkat çekti.

Gazete, Kıbrıs sorununda da Ukrayna’daki gibi “ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün dikkate alınmadığı” bir Trump inisiyatifinin gündeme getirilebileceğine dikkat çekti. Barış Konseyi’nin, “yeni bir etik ve çok tehlikeli bir emsal getirerek BM tarafından tanınmayan varlıklara tam normallik ve uluslararası meşruiyet kapısı açtığına” işaret etti.

Buna, Barış Konseyi’nin kuruluş törenine BM’nin tanımadığı, ABD’nin tanıdığı Kosova Cumhuriyeti’ni ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’yi resmen davet etmesini örnek gösteren gazete, Trump’ın bu hareketinin “makul çağrışımlar yaptığına” dikkat çekti. Bu durumun Rum yönetiminin “tanınmamış oluşumlara mesafeli durma” argümanı ile Türkiye’nin KKTC’ örneğindeki tam aksi argümanına yan etkiler yapabileceği görüşünü ortaya koydu.

Fırtına geliyor

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Made By Trump Fırtına Geliyor… Amerikan Başkanı Dünya Haritasını Yeniden Planlıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, “Rus ruleti oynamak ve kendisine uymayanlara baskı yapmakla” suçladığı ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının Kıbrıs sorunu da dahil bütün açık cepheleri etkilemekte olduğuna dikkat çekti.

Trump’ın güç dayatarak ve BM mantığı dışında hareket ettiğini, benimsediği pratiklerin ise korku ve endişe yarattığını yazan gazete, Kıbrıs sorununun şimdilik Beyaz Saray’ın gündeminde olmadığını savundu.