Yüksek teknoloji öne çıktı

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı, Korgeneral Emmanuil Theodoru; Fransa ve İsrail’le iş birliğinin son yıllarda geliştirilen askeri diplomasinin en esaslı boyutlarından biri ol-duğunu dile getirdi.

Fileleftheros gazetesine özel demeç veren Theodoru, her iki ülkenin de gelişmiş silahlı kuvvet-ler, yüksek teknoloji, önde gelen silah sistemlerine sahip olgun savunma sanayileri ve modern operasyonlar yürütme konusunda değerli deneyimlere sahip olduklarına işaret etti.

Theodoru bu iş birliğinin Rum Yönetimi açısından ek bir boyutu daha olduğunu ve bu iş birli-ğinin Doğu Akdeniz’de bir istikrar ortamı meydana getirilmesine katkıda bulunduğunu dile ge-tirdi.

Demecinde ABD’yle son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen özel bir ilişki olduğunu da ifade eden Theodoru, Rum Yönetimi ile New Jersey eyaleti arasında 2023 yılında imzalanan anlaşmayla birlikte Rum kesiminin ABD’nin “State Partnership Programı"nın 100’üncü üyesi olduğunu anımsattı.

Theodoru, buna paralel olarak ABD'den savunma ekipmanı tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasının oldukça önemli bir gelişme olduğuna da işaret etti.

RMMO’nun canlı bir organizma olduğunu ve bunun sürekli gelişip modernize edildiğini de dile getiren Theodoru, modernleşmenin üç aşamada paralel olarak gerçekleştiğini, bunların ise organizasyonel düzey, altyapı alanı ve ekipmanlar olduğunu söyledi.

RMMO’nun modern gelişmelere uyum sağladığını da dile getiren Theodoru, gerek Avrupa’da gerek de Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde, uluslararası güvenlik ortamında meydana gelen hızlı gelişmelerin Rum Yönetimini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Zorlukların farkında oldukları gibi fırsatların da farkında olduklarını dile getiren Theodoru, misyonlarının net olduğunu; bunun ise Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarını güvenceye almak ve Rum toplumunun istikrarı ve güvenliğine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

