Daha 500 lira

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çilek yine yüksek fiyattan satışa sunuldu. Pazar tezgahlarında satışa sunulduğu günden beri fiyatı hiç düşmeyen çilek kilosu 500 liradan alıcı bekledi.

Pazarda 5 tane enginar 200 liradan satışa sunulurken, kestane 400 liradan alıcı bekledi.

Taze bakla ve acı biber 200, taze fasulye 150 liradan satılırken, geçtiğimiz hafta 120 lira olan patlıcan dün 130 liradan alıcı bekledi.

Domates ve kapya biber 110,salatalık 100, kabak ve pancar 80 muz ve mango 75 çiçek lahana 70, portakal 35 ve mandalina 25 liradan satışa sunuldu.

Pazardaki fiyatlar şöyleydi:

Çilek: 500 TL

Kestane: 400 TL

Ceviz: 300 TL

Mantar: 250 TL

Taze Bakla: 200 TL

Acı Biber: 200 TL

Kivi: 200 TL

Enginar (Beş Tane): 200 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Armut: 150 TL

Ayva: 150 TL

Patlıcan: 130 TL

Cennet Hurma: 130 TL

Kolakas: 120 TL

Elma: 120 TL

Domates: 110 TL

Kapya Biber: 110 TL

Nar: 100 TL

Salatalık: 100 TL

Kabak: 80 TL

Pancar: 80 TL

Muz: 75 TL

Mango: 75 TL

Çiçek Lahana: 70 TL

Avakado: 60 TL

Havuç: 50 TL

Portakal: 35 TL

Mandalina: 25 TL

Sarımsak: 10 TL