Daha 500 lira

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çilek yine yüksek fiyattan satışa sunuldu. Pazar tezgahlarında satışa sunulduğu günden beri fiyatı hiç düşmeyen çilek kilosu 500 liradan alıcı bekledi.
Pazarda 5 tane enginar 200 liradan satışa sunulurken, kestane 400 liradan alıcı bekledi.
Taze bakla ve acı biber 200, taze fasulye 150 liradan satılırken, geçtiğimiz hafta 120 lira olan patlıcan dün 130 liradan alıcı bekledi.
Domates ve kapya biber 110,salatalık 100, kabak ve pancar 80 muz ve mango 75 çiçek lahana 70, portakal 35 ve mandalina 25 liradan satışa sunuldu.
Pazardaki fiyatlar şöyleydi:
Çilek: 500 TL
Kestane: 400 TL
Ceviz: 300 TL
Mantar: 250 TL
Taze Bakla: 200 TL
Acı Biber: 200 TL
Kivi: 200 TL
Enginar (Beş Tane): 200 TL
Taze Fasulye: 150 TL
Armut: 150 TL
Ayva: 150 TL
Patlıcan: 130 TL
Cennet Hurma: 130 TL
Kolakas: 120 TL
Elma: 120 TL
Domates: 110 TL
Kapya Biber: 110 TL
Nar: 100 TL
Salatalık: 100 TL
Kabak: 80 TL
Pancar: 80 TL
Muz: 75 TL
Mango: 75 TL
Çiçek Lahana: 70 TL
Avakado: 60 TL
Havuç: 50 TL
Portakal: 35 TL
Mandalina: 25 TL
Sarımsak: 10 TL