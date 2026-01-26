Yeni bir başlangıç

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) 1. Olağan Kurultayı yapıldı.

“TAM Parti 1. Olağan Büyük Kongre” ismiyle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kurultay saat 12.00’de başladı.

Parti Genel Başkanı ve Parti Meclisi üyelerinin seçildiği kurultayda, Genel Başkan, tek aday olan Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş oldu.

TAM Parti’nin, 3 Eylül 2025’te Aslanköy’deki lansmanının ardından kuruluş sürecini tamamlayarak gerçekleştirdiği Kurultay, divanın seçilmesi ve ardından tüzük değişiklik önerilerinin sunulması ve oylanmasıyla başladı.

Parti yetkilileri tarafından ilk olarak faaliyet raporu okundu, ardından mali faaliyet raporu paylaşılarak oylamaya sunuldu. Kurultay, ilçe koordinatörlerinin PM adaylarının takdimiyle devam etti. Ardından tüm adaylar için açık oylama yapıldı. Adayların tamamı oy birliğiyle parti meclisi üyesi olarak seçildi.

PM adaylarının tanıtımının ardından Genel Başkan adayı Serdar Denktaş bir konuşma yaptı.

Güç verdiniz, umut verdiniz

TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, yaptığı konuşmada, kongreye katılanlara “Güç verdiniz, umut verdiniz.” diyerek teşekkür etti; “yeni bir başlangıcın” ilk adımının atıldığını söyledi.

Serdar Denktaş, ülkenin koşullarının tarihi bir sorumluluk doğurduğunu belirterek, bu sorumluluğun; “yurdunu, ailesini geride bırakmak zorunda kalan gençler, eşit olmayan koşullarda mücadele eden kadınlar, kuraklık ve ilgisizlikle üretim yapan tarımcı, haksız rekabet ve resen vergiler altında ezilen esnaf, yatırım yapmaya çekinen girişimci ve toprakları vatan bilen herkes için üstlenildiğini” ifade etti.

Partinin adının “Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi” olduğuna dikkat çeken Denktaş, toplumsal adaletin yalnızca Kuzey ile Güney arasındaki adaletsizliğe karşı bir slogan olmadığını, “çok toplumlu bir devlet haline gelindiği” gerçeğinden hareketle önce ülke içinde toplumsal adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

TAM Parti’nin fikirsel, dinsel, cinsel, renk ve ırk ayrımını reddedeceğini; her türlü istismarın karşısında duracak “güçlü bir yapı” oluşturacağını söyleyen Serdar Denktaş, geçmişi unutmayacaklarını ancak “nostaljide boğulmayacaklarını”, düşmanlık ve nefret duyguları beslemeyeceklerini kaydetti.

