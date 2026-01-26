Başvurular internetten yapılacak

Sigorta yatırımları asgari ücret üzerinden yatırılan çalışanlara Şubat ve Mart 2026 ayları için toplam 12 bin TL destek ödemesi yapılmasını öngören tüzük düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, başvuruların İhtiyat Sandığı Dairesi’nin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınacağı açıklandı.

Yayımlanan düzenlemeye göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışan veya 31 Ocak 2026 tarihine kadar işe giren ve brüt ücreti yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde 5 artırılmasıyla hesaplanan tutarı aşmayan sigortalı KKTC yurttaşı çalışanlara, Şubat 2026 için 6 bin TL, Mart 2026 için 6 bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Destekten yararlanabilmek için çalışanın Sosyal Sigortalar Dairesi’nde aktif kaydının bulunması, işverenin prim yatırımlarını belirtilen koşullara uygun şekilde yapmış olması ve çalışanın emeklilik, yaşlılık, malullük ya da ölüm aylığı almıyor olması gerekiyor.

Başvuruların, 28 Şubat 2026 tarihine kadar İhtiyat Sandığı Dairesi’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılması şart koşulurken, destek ödemelerinin başvuruda beyan edilen çalışana ait banka hesabına yatırılacağı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026, 10:00