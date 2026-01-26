Aranan şahsı  gizlemekle suçlanıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.K. ona tabanca temin eden zanlılardan biri olan F.Y. ve olayda kullanılan motosikleti İnönü köyünden Lefkoşa’ya getirenlerden biri olan E.Y. geçtiğimiz Cuma günü yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, bir kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan M.D.’nin olayda kullanılan silahı temin eden ve meselede suç ortağı olarak aranan şahsın cezadan kurtulmasını mümkün kılmak amacıyla bir eve yerleştirilmesini sağladığı açıklandı.

Zanlı M.D. dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.



Polis detayları aktardı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini anımsattı.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 6 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, zanlının olayın meydana geldiği günün akşamı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada tasarrufunda kask, 2 adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, olayda kullanılan motosikletin de aynı gün Lefkoşa’da terk edilmiş bir halde bulunduğunu hatırlattı.

Polis memuru, yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen F.Y.’nin Girne’de tespit edilerek 10 Ocak 2026’da tutuklandığını söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde saldırıda kullanılan tabancanın teslim edildiği aracın F.Y. tarafından kullanıldığının belirlendiğini ifade etti. Polis, araçta F.Y.’nin yanı sıra üç kişinin daha olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

İskele’ye kaçırdı

Polis memuru; mesele kapsamında yürütülen soruşturmada F.Y. ile birlikte tetikçiyle silahı teslim eden şahıslardan birinin M.D. tarafından İskele’ye götürüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlının aranan şahsı İskele’de bir siteye bırakırken görüldüğünü belirtti.

Polis, mesele ile ilgili daha önce tutuklanan E.Y.’nin M.D’nin kullandığı aracı olaydan önce bir galeriden aldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı M.D.’nin ise kurşunlamanın ardından aracı galeriye geri bıraktığını kaydetti.

Polis, galerinin kamera görüntülerinin inceleneceğini de belirtti. Polis, mesele ile ilgili bir ifade alındığını, iki ifade daha alınacağını söyledi. Polis, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunu vermediğini kaydeden polis, üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı müvekkilinin galeride çalıştığını ve her gün araç alıp bıraktığını söyledi.

Mahkeme; zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.