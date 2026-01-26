Temmuz’da bitecek

Lefkoşa Türk Belediyesi, şehirdeki kanalizasyon altyapısında önemli bir yenileme çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, son kalan ana kanalizasyon taşıyıcı hattının değişim çalışmaları-nın başladığını ve hattın 2026 Temmuz ayında tamamen yenilenmiş olacağını açıkladı.

Harmancı, Haspolat bölgesindeki tarımsal arazilerde eski hat kaynaklı yaşanan sorunların bu projeyle tamamen ortadan kalkacağını belirtti.

Bu kapsamda ara bölge ve Haspolat hattının iki ayrı ihale olarak yürütüldüğünü ifade eden Harmancı, geriye kalan tek bölümün Limassol Kooperatif Bankası ile Açık Öğretim Fakültesi arasında bulunduğu-nu ve bu hattın da yaz aylarında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Toplam maliyeti yaklaşık bir milyon 600 bin Euro olan projenin, Avrupa Birliği finansmanı ve UNDP kontrolü ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Harmancı, altyapı çalışmalarının Temmuz ayında tamamla-nacağını kaydetti.

Başkan Harmancı, proje tamamlandığında Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısında ciddi bir modernizas-yon sağlanacağını, eski hatlardan kaynaklanan taşkın ve sızıntı sorunlarının tarihe karışacağını belirtti. Başkan Harmancı, yenilenen hatların, özellikle tarımsal alanlarda su kirliliğini önleyeceğini ve bölgedeki yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.