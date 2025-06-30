‘Tehlikeli olur’

Avrupa Halk Partisi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Manfred Weber, Türkiye’nin iki devletli çözüm önerisinin kabul edilemez ve tehlikeli olduğunu savunarak, “Birleşik bir AB birleşik bir Kıbrıs gerektirir” dedi.

Fileleftheros’un “İki Devlet Çözümüyle İlgili Türk Baskısı Tehlikeli” başlığıyla manşete çektiği söyleşiye göre, Weber, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Weber, BM tarafından yönlendirilen Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yıllardır aktif katılım sağlayan AB'nin, "adil ve sürdürülebilir çözüm arayışındaki özlü unsur olduğunu” öne sürdü.

Komiser Johannes Hahn’ın AB temsilcisi olarak atanmasının, "AB’nin sürece aktif katılma ve BM sürecini Avrupa perspektifiyle tamamlama siyasi iradesine damga vurduğunu” savunan Weber, Türkiye’nin “Kıbrıs’a karşı saldırgan tavır sergilediğini” iddia etti ve Avrupa Halk Partisi olarak bu tavrı istikrarla kınadıklarını söyledi.

“Adanın bölünmesi, devam eden işgal Kıbrıs için de, Avrupa Birliği için de açık yaradır” diyen Weber, Avrupa Halk Partisi olarak soruna uzlaşılmış çerçeve içinde iki bölgeli, iki toplumlu, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliği olan federal çözüm çabalarına destek verdiklerini belirtti.

“Bizim açımızdan da AB açısından da Türkiye’nin taksimci tutumu ve iki devlet çözümü baskısı kabul edilemez, gerçekçi değil ve tehlikelidir.” ifadesini kullanan Weber, “Kıbrıs yabancı askeri işgal altında olduğu sürece hiçbir Avrupa güvenlik mimarisi tam olamaz. Valencia’daki Avrupa Halk Partisi toplantısında DİSİ tarafından sunulan Kıbrıs sorunuyla ilgili güçlü kararı oybirliğiyle benimseyerek bu tutumu yeniden teyit ettik.” dedi.